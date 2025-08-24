SUCESOS EN LA COMUNIDAD

Un menor de 14 años, herido grave tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en Parla

El joven ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado y posteriormente, con pronóstico de gravedad, trasladado a la UVI

Ambulancia del SUMMA 112.

Ambulancia del SUMMA 112. / EP

EP

Madrid

Un menor de 14 años ha resultado herido grave este domingo tras ser agredido a la altura del cuello con un objeto punzante en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros de Parla.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han señalado que el joven ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado y posteriormente, con pronóstico de gravedad, trasladado a la UVI del Hospital 12 de Octubre.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De Madrid a la capital de Estados Unidos: un estudio sostiene que Washington DC copió su diseño urbano de Aranjuez
  2. La piscina natural más original de España está en medio de un bosque de Madrid: ¿la conoces?
  3. El edificio creado por los arquitectos de Cibeles que pasa desapercibido y que pudo albergar la Asamblea de Madrid
  4. ¿Por qué se llama así Lavapiés? Este es el origen de uno de los barrios más famosos de Madrid
  5. Tras los pasos del 'próximo Soho' madrileño, entre Usera y San Fermín: 'Hay gente queriendo vender esa idea
  6. El sur de Madrid se convertirá en un nodo logístico con dos nuevos macroparques próximos a la A-4 y la A-42
  7. Francis Bacon, el pintor que murió en Madrid mientras intentaba recuperar un antiguo amor
  8. La batalla de ser trans e ir a misa los domingos: 'Confío en que Dios me salve cuando muera

Un menor de 14 años, herido grave tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en Parla

Un menor de 14 años, herido grave tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en Parla

Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto

Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto

El Villarreal destruye al Girona con una 'manita' liderada por el 'hat trick' de Buchanan

El Villarreal destruye al Girona con una 'manita' liderada por el 'hat trick' de Buchanan

Cinco actores heridos al volcar un vehículo en el parque temático Puy du Fou

Cinco actores heridos al volcar un vehículo en el parque temático Puy du Fou

LaLiga | Oviedo - Real Madrid, en directo

LaLiga | Oviedo - Real Madrid, en directo

El gobernador de California se erige como el ‘anti-Trump’ con su estrategia de “combatir fuego con fuego” en redes sociales

El gobernador de California se erige como el ‘anti-Trump’ con su estrategia de “combatir fuego con fuego” en redes sociales

Los cementerios de Barcelona instalarán casi 100 cámaras para ampliar la videovigilancia

Los cementerios de Barcelona instalarán casi 100 cámaras para ampliar la videovigilancia

Osasuna gana por la mínima a un Valencia con un jugador menos

Osasuna gana por la mínima a un Valencia con un jugador menos