Madrid, lugar de peregrinación para el talento nacional: la capital acogió casi medio millón de contratos en 2024 procedentes de otras comunidades

La fuga de talentos es un hecho en nuestro país. En 2024, España registró una ligera disminución en el número total de contratos laborales realizados. Sin embargo, en lo relativo a los convenios que implican movilidad geográfica, ya sea entre provincias o comunidades autónomas, se produjo un aumento significativo. Madrid, a la cabeza de la clasificación, registró un saldo positivo de más de 201.000 trabajadores provenientes de otras regiones. Según el último informe de la movilidad geográfica de la contratación en España, elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se emitieron un total de 2.175.731 contratos en la capital a lo largo del año de los cuales más de 428.000 pertenecían a empleados de otras CCAA.

El estudio refleja una clara tendencia a la movilidad laboral, que a lo largo de la última década ha experimentado un notable crecimiento, interrumpido únicamente por la pandemia en 2020. Las principales tendencias a nivel nacional muestran que los hombres representan el 65% de los contratos de movilidad geográfica, especialmente en el grupo de edad de 30 a 44 años. De los contratos procedentes de otras regiones que absorbió Madrid el año pasado, cerca del 55% pertenecían a hombres, mientras que las mujeres representaban algo más del 45%, en su mayoría menores de 30 años.

Los hombres representan el 65% de los contratos de movilidad geográfica, especialmente en el grupo de edad de 30 a 44 años. / Eduardo Parra - Europa Press

Los trabajadores con estudios primarios o únicamente con Educación Secundaria Obligatoria presentan las tasas más altas de movilidad en la capital. Un total de 126.000 empleados que formalizaron un contrato el año pasado no contaban con estudios formales. Por otro lado, casi el 24% de los contratos que Madrid absorbió de otras provincias o autonomías los firmaban personas extranjeras, quienes muestran a nivel nacional una mayor movilidad que las nacionales.

Movilidad en ascenso

Geográficamente, Madrid y las Islas Baleares siguen siendo los principales destinos de flujos laborales, con la capital registrando el saldo positivo más alto del país. En el otro lado de la balanza y con saldo negativo se encuentran Andalucía (-106.067), Castilla-La Mancha (-51.414), Galicia (-18.587), Cantabria (-16.453) y Extremadura (-14-045), que siguen siendo las principales comunidades emisoras de talento, destacando Andalucía por la notable reducción de su saldo negativo de movilidad. La Comunidad de Madrid recibió a 107.401 manchegos, 82.285 andaluces, 54.959 catalanes, 37.867 valencianos y 35.768 castellanoleoneses en el último año.

Si hablamos de quienes dejan la capital, que en 2024 alcanzaron los 226.704 contratos, son Castilla-La Mancha (57.621), Cataluña (34.127), Andalucía (29.844), Castilla y León (19.315) y Comunidad Valenciana (19.270) las regiones de preferencia encargados de absorber el talento madrileño. Sin embargo, los trabajadores también tienen provincias de preferencia en estas zonas. Por ejemplo, Toledo (29.703) y Guadalajara (17.662) recibieron prácticamente a la totalidad de estos empleados madrileños, mientras que Barcelona acumuló cerca de 29.000 contratos. Estas son, prácticamente, las mismas provincias de procedencia de aquellas personas que firmaron un contrato en Madrid el año pasado: Toledo, Barcelona, Guadalajara, Sevilla y Valencia se encuentran a la cabeza.

Los trabajadores con estudios primarios o únicamente con la ESO presentan las tasas más altas de movilidad en la capital. / Eduardo Parra - Europa Press

A nivel nacional, los sectores clave que impulsan la movilidad incluyen la agricultura y los servicios, particularmente en hostelería, comunicaciones y comercio. En la Comunidad de Madrid, los profesionales científicos (116.012), los trabajadores en restauración, protección y vendedores (90.969), las ocupaciones elementales (69.662) y los técnicos o profesionales de apoyo (63.847) son los grupos ocupacionales provenientes de otras regiones con mayor presencia en la capital. Por el contrario, las cifras de acogida más bajas las ocupan el sector agrícola, forestal y pesquero (872), así como el colectivo de directores y gerentes (3.521).

En conclusión, la movilidad geográfica en España continúa en ascenso, reflejando un claro reparto territorial con Madrid como destino central y regiones periféricas como Sur-Levante, MediterráneoBaleares y Cantábrico experimentando una mayor dinámica de flujos laborales. Según el informe, aunque algunos sectores mantienen una baja movilidad, el mercado laboral muestra una tendencia creciente hacia una fuerza laboral más dinámica.