La frontera entre Estados Unidos y México: un taller a cielo abierto contra las políticas antiinmigración de Trump

Después de cinco años haciendo performances en la frontera entre Estados Unidos y México, Ana Teresa Fernández tuvo una revelación: una obra que borrase la división entre ambos países. "Llevaba, horas, días y años pensando en qué hacer sobre ella. No me atrevía a tocarla. Era una bestia, y no había palabra o frase que pudiera encapsular la ira o el dolor que causaba. Una mañana al despertar, vi la pieza, esperándome para que la hiciera", asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la artista mexicana residente en San Francisco. Fernández pintó la verja que separa la ciudad mexicana de Tijuana de la estadounidense de San Diego de tal manera que pareciera incrustada en el paisaje. "¡Pensé que quitaban la cerca, pero eres tú pintando el cielo!" me gritaba un corredor mientras estaba trepada en la escalera", relata.

La intervención artística Borrando la frontera, realizada en 2011, era una reacción a la dura política de deportaciones de inmigrantes del ex presidente Barack Obama. Durante la campaña electoral estadounidense de 2016 , la obra se convirtió en un verdadero viral. Ella, que nunca imaginó que Trump ganaría en 2016, confiesa que los artistas están en estado de shock tras el regreso al poder del mandatario: "Estamos intentando sobrevivir a la locura en que ha desembocado toda la nación, buscando los mejores métodos para resistir".

La intervención 'Borrando la frontera' de Ana Teresa Fernández. / Cedida

Ana Teresa Fernández no está sola. En los últimos tiempos, artistas de todo el mundo están transformando la frontera entre Estados Unidos y México en un atelier creativo contra las políticas antimigratorias del norte. Mexicanos (Ed Goméz, Luis Hernández, Miguel Fernández de Castro o Archivo Familiar Río Colorado), estadounidenses (Adam Feidelman, estudio Rael San Fratello, Deborah y Bill McCulloug), binacionales (Carlos Rosales Silva) y nombres de peso internacional (Francis Alÿs, JR, Chim↑Pom) llevan décadas intentando deconstruir una de las fronteras más violentas del mundo. "El arte es un lenguaje, un arma, un método para desplegar verdades. Uso la ironía, el juego y la belleza para narrar mis historias", afirma Ana Teresa Fernández.

Los pioneros

En 1997, el prestigioso artista belga Francis Alÿs recibió una invitación para participar en un concierto que iba a celebrarse simultáneamente en San Diego y en Tijuana. Alÿs optó por visibilizar la frontera entre ambas ciudades. En su obra The Loop (la vuelta), viajó de Tijuana a San Diego en un periplo de veintinueve días que le llevó a Chile, Australia, Hong Kong, China, Alaska, Canadá. Llegó a San Diego sin haber cruzado la verja que un día pintaría Ana Teresa Fernández. En 2005, artistas de ambos lados de la frontera recrearon en la ciudad mexicana de Nogales el Mural Taniperla, originalmente pintado por indígenas tzeltales en Chiapas, en 1998. El mural chiapaneco, destruido por las fuerzas militares, se convirtió en un icono y fue repintado en varios lugares. En Nogales, donde el mural fue retirado en 2011, volvió a cobrar vida en 2014. "El muro fronterizo nos dice que podemos tener un mundo cuando estamos unidos", aseguraba entonces Paulina Rojas, de la cooperativa Taco de Perro, en 2014.

El Mural de Taniperla. / Wikipedia

A lo largo de los años dos mil, algunos artistas abordaban la inmigración vía la temática del narcotráfico. Edgardo Aragón, por ejemplo, recreó en su video Matamoros (2009) la voz en off de un hombre que trasladaba droga hasta la frontera norte de México. "Pintores, escritores y músicos empezaron a contar historias de los cientos de miles de personas que atraviesan la frontera, de aquellos que mueren en el desierto y de aquellos que viven en las sombras", escribió Deborah McCullough, artista implicada en la reconstrucción del Mural de Taniperla.

Era Trump

El endurecimiento de la política de inmigración de Barack Obama fue un punto de inflexión para el arte transfronterizo."Fue la época más severa de deportaciones de migrantes. Era el inicio de la separación de familias. A mí me tocó escuchar historias de bebés separados de sus madres", sostiene Ana Teresa Fernández. En el verano de 2016, el colectivo artístico japonés Chim↑Pom instaló una casa en un árbol cerca de Tijuana y colocó una bandera estadounidense. Desde el USVisiting Center, quienes no disponían de visa estadounidense podían observar desde las alturas la tierra prohibida. "Si nos olvidamos de nuestro sentido del humor y de nuestro ánimo de jugar por culpa del enojo, la hostilidad, las represalias y el miedo, es cuando el arte se ve derrotado por la realidad", aseguraba entonces el colectivo japonés en una entrevista.

En 2017, el artista francés JR escogió la ciudad mexicana de Tecate para realizar su intervenciónGiants, Kikito contra la política antimigratoria del entonces presidente Donald Trump. Kikito era una enorme fotografía de un niño de un año, pegada sobre láminas de madera y montado sobre un andamio de veinte metros de altura. "Kikito y su familia no pueden cruzar la frontera para ver la obra de arte desde una posición estratégica", escribía JR en su site. El artista también organizó un pícnic a ambos lados de la frontera.

El discurso antiinmigración de Donald Trump empujó al artista estadounidense Adam Feibelman a la acción. Crecido en Albuquerque (New Mexico), Feibelman se inspiró en el trabajo de colectivos como No More Deaths o The Good Samaritans of Tucson, que dejan botellas de agua a los inmigrantes ilegales en medio del desierto. Para su obra The movement of the ball transformó esas botellas en pelotas. "Aquellas botellas son arte en sí mismo. Están llenas de historia de esperanza y desesperación. Quería transformarlas en objetos de reflexión, para que todo el mundo viera la humanidad que representan", afirma Adam a este diario. La artista Deborah McCullough, que ayudó a Adam en la realización de su obra, recopiló en su exposición Picking Up the Pieces objetos dejados atrás por los inmigrantes ilegales, como el paño para envolver tortillas, un juguete, un portabebés o una Biblia. Deborah visibilizaba así a "seres humanos luchando para alimentar a sus familias o intentando regresar con sus familias en Estados Unidos". Por su parte, el artista mexicano Miguel Fernández de Castro invitaba a reflexionar sobre la inmigración ilegal en el proyecto The brick (2017). De Castro envió al Museum of Contemporary Art Tucson (MOCA), en Arizona, un ladrillo con la palabra 'México' estampada. Para cargar el ladrillo, el artista contrató a un burrero para que siguiera, desde Sonora, la misma ruta de los indocumentados y traficantes.

'The brick', de Miguel Fernández de Castro, expuesto en el MOCA Tucson. / Cedida

No obstante, la intervención transfronteriza más impactante en llegó de la mano del estudio de arquitectura Rael San Fratello. Sus ingredientes: columpios pintados de rosa. La imagen de niños y adultos columpiándose en la verja fronteriza, cerca de El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (México), dio la vuelta al mundo. En una publicación viral de Instagram Rael afirmó que los columpios buscaban traer "alegría, emoción y unión".

Más allá de la frontera

El Archivo Familiar del Río Colorado, un proyecto que explora las relaciones entre personas y ecosistemas, centra sus acciones en el delta del Río Colorado, en territorio mexicano, a unos 150 kilómetros de la frontera. El Archivo -formado por Jéssica Sevilla, Mayté Miranda, Rosela del Bosque y Minoru Kiyota- investiga las múltiples dimensiones de la frontera. "Su poder asimétrico también se ejerce en nuestros imaginarios, en las decisiones (aparentemente) locales de planeación urbana. Para las personas mayores el paisaje ha cambiado drásticamente. Después de las presas estadounidenses, perdimos el 90% de las aguas y sedimentos que el Río Colorado arrastraba. Los abuelos pudieron crecer nadando entre ríos y canales. Conocieron la playa de la Laguna Salada, que hoy es una enorme llanura seca", asegura a este medio Mayté Miranda. Trabajando la memoria comunitaria, el Archivo Familiar del Río Colorado traza futuros especulativos. "Gestionar y abrir espacios de diálogo en ambos lados de la frontera es vital. Tender puentes puede ser un pequeño gran gesto para articular la esperanza y la resistencia al gobierno despótico (de Donald Trump)", matiza Mayté.

El mural 'Border Destroyer' de Carlos Rosales-Silva. / Cedida

Pocas obras simbolizan la huella indeleble de la frontera como la del artista plástico Carlos Rosales-Silva, radicado en Nueva York. Haber crecido en El Paso entre texturas desérticas y murales ("espejos colectivos", en sus propias palabras), alimenta los colores vivos en su obra. Border Destroyer, un mural gigante realizado en The New Mexico State University (NMSU), critica los "límites territoriales injustos y el control fronterizo". Mezclando diseño indígena, referencias pop estadounidenses y la cultura material tradicional mexicana, Rosales-Silva moldea una lógica anti frontera que desborda su propia identidad mexicano-estadounidense. "La región suroeste de Estados Unidos tiene una historia visual más conectada con la historia arquitectónica y artística de México, que constituye un complejo entramado de culturas indígenas, culturas coloniales españolas y las culturas nacionales mexicanas que se forjaron tras la Revolución Mexicana. Considero mi obra parte de este denso tapiz”, defiende Carlos Rosales-Silva.

El arte de frontera en su conjunto parece recordar al gobierno Trump, que azuza la caza del inmigrante, que Estados Unidos arrebató a México 2,4 millones de kilómetros cuadrados (casi cinco veces el tamaño de España) en 1848. La próxima parada importante del arte transfronterizo es la MexiCali Biennial en 2026. Bajo el lema PARA/normal Borders, la muestra propondrá que California y México sea una zona "sobrenatural". La frontera parará a ser considerada un "lugar delgado" donde el velo entre este mundo y el otro es poroso.