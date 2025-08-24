FUEGO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Extinguido un incendio en el aparcamiento de la ermita de San Martín de Valdeiglesias
El fuego, que no ha causado heridos, se ha originado en cuatro coches por causas que se desconocen
EP
Cuatro helicópteros y diez medios terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Brigadas Forestales y Agentes Forestales han extinguido un incendio que se ha originado este domingo en el parking de la ermita de la localidad de San Martín de Valdeiglesias, que no ha causado ni un herido.
Por causas que se desconocen, el incendio se ha originado en cuatro coches. El aviso de la columna de humo se ha dado a las 15:57 por una de las torres de vigilancia, ha informado un portavoz de Emergencias 112 a Europa Press.
La rápida intervención de los bomberos ha evitado la propagación a zona de arbolado. Una vez extinguido el fuego de los vehículos, se ha procedido a refrescar la zona con descargas desde los helicópteros. Al lugar se ha desplazado un dispositivo del Summa 112 de manera preventiva.
- De Madrid a la capital de Estados Unidos: un estudio sostiene que Washington DC copió su diseño urbano de Aranjuez
- La piscina natural más original de España está en medio de un bosque de Madrid: ¿la conoces?
- El edificio creado por los arquitectos de Cibeles que pasa desapercibido y que pudo albergar la Asamblea de Madrid
- ¿Por qué se llama así Lavapiés? Este es el origen de uno de los barrios más famosos de Madrid
- Tras los pasos del 'próximo Soho' madrileño, entre Usera y San Fermín: 'Hay gente queriendo vender esa idea
- El sur de Madrid se convertirá en un nodo logístico con dos nuevos macroparques próximos a la A-4 y la A-42
- Francis Bacon, el pintor que murió en Madrid mientras intentaba recuperar un antiguo amor
- La batalla de ser trans e ir a misa los domingos: 'Confío en que Dios me salve cuando muera