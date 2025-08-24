Extinguido un incendio en el aparcamiento de la ermita de San Martín de Valdeiglesias

Cuatro helicópteros y diez medios terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Brigadas Forestales y Agentes Forestales han extinguido un incendio que se ha originado este domingo en el parking de la ermita de la localidad de San Martín de Valdeiglesias, que no ha causado ni un herido.

Por causas que se desconocen, el incendio se ha originado en cuatro coches. El aviso de la columna de humo se ha dado a las 15:57 por una de las torres de vigilancia, ha informado un portavoz de Emergencias 112 a Europa Press.

La rápida intervención de los bomberos ha evitado la propagación a zona de arbolado. Una vez extinguido el fuego de los vehículos, se ha procedido a refrescar la zona con descargas desde los helicópteros. Al lugar se ha desplazado un dispositivo del Summa 112 de manera preventiva.