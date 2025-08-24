Los 500 años de historia de los encierros de San Sebastián de los Reyes, 'La Pamplona chica'

San Sebastián de los Reyes celebra desde este domingo las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, aunque no será hasta este lunes cuando arranquen los tradicionales encierros. El origen de este evento, tan esperado por los vecinos y que ha dado a la localidad el nombre de 'La Pamplona chica', sopla 500 velas este año.

Un 23 de marzo de 1525, Carlos V instó al Arzobispado de Toledo a devolver a los vecinos de San Sebastián de los Reyes lo cobrado en sus fiestas, incluido lo referente a "correr toros", según detalla la página web del Ayuntamiento sobre la historia de los encierros de la localidad.

En ese entonces, el municipio, fundado por intercesión de los Reyes Católicos, tenía 33 años. Este documento histórico muestra que desde el siglo XVI ya estaban presentes las manifestaciones taurinas. Poco a poco han ido recorriendo camino hasta formar parte del patrimonio histórico de 'Sanse'.

La manga del encierro actual data del año 2003 y cuenta con una longitud de 810 metros, una anchura que oscila entre los 6 y 9 metros y una altura media del recorrido de 674 metros sobre el nivel del mar. La topografía del terreno es favorable, en la mayor parte de la manga, a las condiciones morfológicas de los toros.

Entre Pamplona y San Sebastián de los Reyes existe una distancia de 383,4 kilómetros. Sin embargo, la emoción que hay entre los corredores y los vecinos de ambas localidades es la misma, especialmente en el momento en el que los toros salen de los corrales.

Con 500 años de historia, los encierros de San Sebastián de los Reyes únicamente han faltado a su cita en tres ocasiones y por motivos externos al municipio: la Guerra Civil, un problema judicial en 1969 y, más recientemente, la pandemia del covid-19.

En 2010, el pleno de la Corporación Municipal de San Sebastián de los Reyes declaró Bien de Interés Cultural los encierros y todos los festejos por su arraigo en los habitantes del municipio.

Programación de 2025

Además de los tradicionales encierros, que comenzarán el lunes 25 de agosto, habrá encierros infantiles. Los más pequeños también tendrán talleres, hinchables, carreras, fiestas de espuma y juegos y concursos a lo largo de la semana.

Otros de los eventos más esperados para los sansebastianenses y visitantes se encuentran los Festivales de Folklóricas que se podrán disfrutar en varios momentos de la semana, al igual que los pasacalles a cargo de diversas agrupaciones y 'charangas'. Igualmente, se podrá asistir cada día en horario de tarde, a diferentes Tapas organizadas por las peñas de la ciudad, así como a diversos bailes (tradicionales, flamencos o populares) y espectáculos de danza que se repartirán por la ciudad.

En cuanto a la música, habrá sesión de DJ cada día en el Anfiteatro Municipal Adolfo Conde con entrada gratuita hasta completar aforo, desde la una de la mañana.

El cierre de las fiestas se llevará a cabo el 31 de agosto a las 23.00 horas con el acto de cierre de fiestas '¡Qué pena me da!' en la plaza de la Constitución a cargo de las Peñas de la localidad y la charanga Xoxongorri. Al término se disparará un espectáculo pirotécnico a cargo de la Pirotécnica Vulcano.