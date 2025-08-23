SUCESO
Rescatada una menor madrileña indispuesta mientras hacía la ruta a Cabaña Verónica
El rescatador y la médico descendieron en grúa para atender a la menor, que, una vez repuesta, fue traslada junto a un progenitor hasta El Cable
El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado este viernes a una niña madrileña de 12 años que se encontró indispuesta mientras regresaba al Teleférico de Fuente Dé tras realizar junto con su familia la ruta a Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de Picos de Europa.
El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el lugar a la aeronave de la que descendieron en una operación de grúa el rescatador y la médico. Una vez en tierra, atendieron a la menor que, ya repuesta, fue traslada con uno de sus progenitores hasta el cable.
Asimismo, los efectivos dieron aviso al personal de Cantur para esperar al resto de acompañantes y poder realizar el descenso en el Teleférico, ha informado el Servicio de Emergencias en red social 'X'.
