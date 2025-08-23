Renfe programa 245 autobuses al modificar sus servicios entre Madrid, Logroño y Bilbao por obras en Burgos

Adif va a renovar las instalaciones de seguridad y comunicación de Miranda de Ebro (Burgos), una actuación que durará aproximadamente un mes y que obligará al corte del servicio ferroviario en el tramo entre dicho pueblo y Logroño. La actuación se va a acometer de manera urgente después de varias incidencias registradas esta semana y que ha provocado diversos retrasos en la línea que une Madrid y el País Vasco desde el pasado 15 de agosto.

Estos trabajos van a permitir aumentar la fiabilidad de la línea en ese tramo y mejorar la puntualidad. De esta forma, los trayectos que unen Madrid y La Rioja tendrán que realizar, necesariamente, una parte de su itinerario por carretera. Concretamente, Adif cortará desde este fin de semana el tramo entre Miranda de Ebro y San Felices (Soria), obligando a realizar en autobús el trayecto desde Miranda hasta Logroño.

De todas las actuaciones previstas durante este corte, Adif va a priorizar las que afectan a la 'Bifurcación La Rioja' para tratar de que el corte del servicio ferroviario de los trenes que llegan a Logroño dure el menor tiempo posible. A consecuencia de estos trabajos de mejora y acondicionamiento, Renfe modificará los siguientes servicios e incorporará más de 245 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros en los tramos afectados durante el próximo mes.

Trenes afectados

El servicio Madrid-Miranda-Logroño, la incidencia afectará al tren 4687 Madrid (8:40)-Logroño (12:41). En este caso, se circulará en tren entre Madrid y Miranda de Ebro y se trasbordará a un autobús de 50 plazas en el trayecto Miranda de Ebro y Logroño.

Finalmente, en el servicio Logroño-Miranda-Madrid, los trenes afectados serán 4786 Logroño (16:12) - Madrid (20:15). El plan alternativo de transporte contempla el viaje en tren entre Miranda de Ebro y Madrid y transbordo en autobús de 50 plazas en el trayecto Logroño-Miranda.