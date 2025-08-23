¿Quién teme a los restaurantes de hotel? En estos siete se come muy bien (y no muerden a nadie)

En ‘La cúpula’ Stephen King cuenta la historia de una pequeña ciudad del noreste de Estados Unidos que un buen día despierta cubierta por una cúpula transparente impenetrable que la aísla del resto del mundo. Esa idea de campo invisible que nadie puede atravesar parece a veces rodear los hoteles de Madrid, al menos para los que viven en la ciudad y no se alojan en ellos. Persiste esa vieja idea de que uno no puede entrar en un hotel para comer en su restaurante o tomar una copa en su bar si no cuenta con una habitación a su nombre.

Sin embargo, ese prejuicio ha ido decayendo con el paso de los años: los hoteles son ahora centros de entretenimiento abiertos a todo aquel que quiera entrar en ellos, sea local o foráneo. Muchos de los mejores restaurantes de Madrid se encuentran en ellos y la buena noticia es que hay oferta y precios para todos los gustos. Aquí van un puñado de recomendables.

El picoteo de autor de Amós. / Amós

Amós

En el interior del hotel Rosewood Villa Magna (Paseo de la Castellana, 22) se encuentra la embajada madrileña del chef Jesús Sánchez (tres estrellas Michelin en Cantabria por El Cenador de Amós). Un sol Repsol avala lo que aquí presenta Sánchez, que es cocina cántabra presentada en un marco elegante, con las cinco estrellas del alojamiento haciéndose notar. Aquí puede uno tomar el vermut a mediodía tapeando tortilla, rabas de magano o bravas con el sello del chef. Para los que buscan una experiencia más completa está el menú de cena "Compartamos" que incluye bocartes del Cantábrico con salsa de gilda o flan de sobao pasiego.

Así de bonito es El Pimiento Verde en su ubicación de Tótem Madrid. / Tótem Madrid

El Pimiento Verde

En 2018, uno de los restaurantes que más han contribuido a difundir la gastronomía vasca en Madrid en los últimos 25 años abría una nueva sucursal en el hotel Tótem Madrid (Hermosilla, 23). Ambiente distinguido con amplios ventanales a una de las principales arterias del barrio de Salamanca son el escenario perfecto para probar los clásicos de la casa. No se puede ir uno de El Pimiento Verde sin haber probado las flores de alcachofa, el ‘sapito’ (rape salvaje) o el chuletón de vaca madurado. Historia gastronómica de Madrid.

La Biblioteca del Santo Mauro, en su ubicación del jardín. / La Biblioteca del Santo Mauro

La Biblioteca del Santo Mauro

Uno de los secretos mejor guardados de Madrid: el chef Rafa Peña, alborotador de la gastronomía barcelonesa con proyectos como Gresca, comanda la oferta del hotel Santo Mauro (Zurbano, 36), sin duda uno de los más bonitos de la capital. El cocinero de inconfundible estampa: gafas, barba y pantalón corto, ofrece una carta que, por un lado, resta solemnidad al espacio pero que incita al disfrute máximo con platos como el ‘bikini’ de lomo ibérico con queso Comté o la pasta fresca de gamba en ‘suquet’. En verano, Peña saca su cocina al jardín (de postal) con recetas como el cabracho a la donostiarra o la ‘porchetta’ de cochinillo con ‘gremolata’.

El vistoso interior del restaurante Maché. / Maché

Maché

En el hotel Casa de las Artes Meliá Collection (Atocha, 83) se encuentra Maché, uno de los restaurantes finalistas en los Restaurant & Bar Design Awards, que eligen los locales más pintones de todo el mundo. Vidrieras históricas y materiales nobles dan lustre a un espacio en el que se ofrece cocina tradicional española con un giro y guiños internacionales. Destacan en el menú platos como la ensaladilla cremosa con pulpo marinado en pimentón de La Vera y pan Carasau, el corte de pastel de merluza y gambas con mayonesa de sus cabezas o las albóndigas melosas de carrillera de ternera y puré al estilo Robuchon.

Los tallarines de calamar fritos de Inhala Terraza. / Inhala Terraza

Inhala Terraza

El antiguo Hotel Santo Domingo se transformó hace unos meses en Inhala Hotel Garden y, con el cambio, también mutó la terraza situada en la séptima planta. Un jardín colgante de más de 2.500 plantas y una cascada de 20 metros cuadrados hacen las veces de telón de fondo para una propuesta gastronómica que sube de nivel respecto a la etapa anterior con (buenas) ideas como las piparras en tempura, la fritura de tallarines de calamar fresco o el ‘carpaccio’ de piña caramelizada.

La vieira a la brasa con aroma ahumado de Eneko Basque. / Eneko Basque

Eneko Basque

Otro chef poliestrellado con pica en Madrid es Eneko Atxa. Su rincón en la capital se halla bajo el paraguas del Radisson Red Madrid (Atocha, 123). Su menú degustación está entre los que dan más por menos con recetas de probada eficacia que son un viaje directo al País Vasco. Talo de tomate, cuajada de ‘foie’ y citronela, pollo de caserío a la brasa con ‘duxelle’ vegetal o ‘goxua’ con helado de caramelo como fin de fiesta.

La irresistible ubicación de La Marisquería del Ritz. / La Marisquería del Ritz

La Marisquería del Ritz

Vaya por delante que todo lo que se come en el hotel Mandarín Oriental Ritz (Plaza de la Lealtad, 5) cuenta con el sello de Quique Dacosta, pero hoy nos fijamos en la experiencia más reciente. La Marisquería del Ritz surge al abrigo del ‘champagne bar’, uno de los puntos más reconocibles del hotel, situado bajo la cúpula de cristal. Ostras Gillardeau, bogavante azul, cigalas o carabineros se acompañan de una selección de espumosos franceses para una experiencia de esas que hacen que pasar un verano en Madrid no parezca una condena. Cierra del 25 al 31 de agosto.