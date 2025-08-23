VUELTA AL COLE
Madrid, entre las regiones con mayor gasto escolar: llevar uniforme cuesta casi 250 euros
El aumento de precios en uniformes y libros dispara el uso de material de segunda mano, mientras la capital se mantiene entre las regiones más caras para volver al colegio
Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, las familias se preparan para afrontar un gasto medio que ronda los 422 euros por hijo. Aunque esta cifra varía según la comunidad autónoma, Madrid se sitúa entre las más caras del país, especialmente en lo que respecta a uniformes, con un coste medio de 248,81 euros, muy por encima de la media nacional, con 208,98 euros.
Según el último informe del comparador financiero Banqmi, que recoge Europa Press, el gasto medio por alumno en España ha vuelto a aumentar este curso 2025-2026, con una subida del 1,59% respecto al año anterior. Desde 2018, el incremento acumulado roza el 15%. En la capital este impacto se nota especialmente en las partidas de libros y uniformes, que juntos suponen más de 420 euros en algunos hogares, sin contar comedor, transporte o actividades extraescolares.
Los libros de texto, que en Educación Infantil experimentan una subida media del 4,55%, se encarecen especialmente en los centros públicos en la etapa de la ESO, donde los precios suben algo más de un 2%. En cuanto a los uniformes, la diferencia de precio depende del canal de compra: adquirirlos en tiendas generales cuesta menos (208,98 euros) que comprarlos directamente al centro escolar (250,61 euros), una tendencia también clara en Madrid.
Ante este panorama, muchas familias buscan alternativas. El 54% ya ha comprado o considera adquirir material escolar de segunda mano, según portales como Milanuncios y Wallapop, que reportaron un incremento del 111% en la demanda de productos escolares reutilizados entre julio y septiembre del año pasado. Para este curso, se espera una tendencia similar con libros, tablets, uniformes y mochilas entre los artículos más buscados.
El ahorro, clave en la compra de material escolar reutilizado
Mientras, cerca del 60% de las familias que compran material escolar reutilizado valora como motivación principal el ahorro económico, seguido de dar una segunda vida al producto (38%). La percepción generalizada de las familias y estudiantes en los últimos años es que el coste del material escolar no deja de aumentar: el 96% considera que el precio del material escolar es excesivamente caro y el 84% cree que los precios están subiendo, especialmente en los últimos 2 años.
Además del ahorro —que puede llegar a unos 60 euros por alumno según estimaciones—, muchas familias valoran también el componente medioambiental de dar una segunda vida a estos productos. Según los datos recogidos, un 96% de los padres considera que el precio del material escolar es excesivo y un 84% percibe que los precios han subido notablemente en los últimos dos años.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insiste en que no todo tiene que comprarse nuevo. Aconsejan revisar lo que ya se tiene en casa, evitar compras impulsivas y aprovechar las ofertas del mes de agosto. También recomiendan consultar los programas de préstamo de libros y recurrir a bibliotecas públicas para las lecturas obligatorias. En una región como Madrid, donde los precios se sitúan sistemáticamente por encima de la media nacional, cada euro cuenta. Y con el gasto escolar disparado, la vuelta al cole se ha convertido para muchas familias en un auténtico reto económico.
- El edificio creado por los arquitectos de Cibeles que pasa desapercibido y que pudo albergar la Asamblea de Madrid
- Tras los pasos del 'próximo Soho' madrileño, entre Usera y San Fermín: 'Hay gente queriendo vender esa idea
- De Madrid a la capital de Estados Unidos: un estudio sostiene que Washington DC copió su diseño urbano de Aranjuez
- La piscina natural más original de España está en medio de un bosque de Madrid: ¿la conoces?
- El sur de Madrid se convertirá en un nodo logístico con dos nuevos macroparques próximos a la A-4 y la A-42
- El quiosco de Madrid que un vecino ha resucitado vendiendo vinilos: 'Lo que más triunfa es el rock
- Los viajes con el IMSERSO pierden enteros: así será el nuevo y polémico paquete de medidas
- Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Las Médulas y Asturias