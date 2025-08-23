Madrid, entre las regiones con mayor gasto escolar: llevar uniforme cuesta casi 250 euros

Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, las familias se preparan para afrontar un gasto medio que ronda los 422 euros por hijo. Aunque esta cifra varía según la comunidad autónoma, Madrid se sitúa entre las más caras del país, especialmente en lo que respecta a uniformes, con un coste medio de 248,81 euros, muy por encima de la media nacional, con 208,98 euros.

Según el último informe del comparador financiero Banqmi, que recoge Europa Press, el gasto medio por alumno en España ha vuelto a aumentar este curso 2025-2026, con una subida del 1,59% respecto al año anterior. Desde 2018, el incremento acumulado roza el 15%. En la capital este impacto se nota especialmente en las partidas de libros y uniformes, que juntos suponen más de 420 euros en algunos hogares, sin contar comedor, transporte o actividades extraescolares.

Las familias optan por el material escolar de segunda mano para ahorrar en la vuelta al cole / EFE

Los libros de texto, que en Educación Infantil experimentan una subida media del 4,55%, se encarecen especialmente en los centros públicos en la etapa de la ESO, donde los precios suben algo más de un 2%. En cuanto a los uniformes, la diferencia de precio depende del canal de compra: adquirirlos en tiendas generales cuesta menos (208,98 euros) que comprarlos directamente al centro escolar (250,61 euros), una tendencia también clara en Madrid.

Ante este panorama, muchas familias buscan alternativas. El 54% ya ha comprado o considera adquirir material escolar de segunda mano, según portales como Milanuncios y Wallapop, que reportaron un incremento del 111% en la demanda de productos escolares reutilizados entre julio y septiembre del año pasado. Para este curso, se espera una tendencia similar con libros, tablets, uniformes y mochilas entre los artículos más buscados.

El ahorro, clave en la compra de material escolar reutilizado

Mientras, cerca del 60% de las familias que compran material escolar reutilizado valora como motivación principal el ahorro económico, seguido de dar una segunda vida al producto (38%). La percepción generalizada de las familias y estudiantes en los últimos años es que el coste del material escolar no deja de aumentar: el 96% considera que el precio del material escolar es excesivamente caro y el 84% cree que los precios están subiendo, especialmente en los últimos 2 años.

Además del ahorro —que puede llegar a unos 60 euros por alumno según estimaciones—, muchas familias valoran también el componente medioambiental de dar una segunda vida a estos productos. Según los datos recogidos, un 96% de los padres considera que el precio del material escolar es excesivo y un 84% percibe que los precios han subido notablemente en los últimos dos años.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insiste en que no todo tiene que comprarse nuevo. Aconsejan revisar lo que ya se tiene en casa, evitar compras impulsivas y aprovechar las ofertas del mes de agosto. También recomiendan consultar los programas de préstamo de libros y recurrir a bibliotecas públicas para las lecturas obligatorias. En una región como Madrid, donde los precios se sitúan sistemáticamente por encima de la media nacional, cada euro cuenta. Y con el gasto escolar disparado, la vuelta al cole se ha convertido para muchas familias en un auténtico reto económico.