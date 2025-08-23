El Madrid escénico de 'Las Meninas' de Santiago García y Javier Olivares

Las Meninas (Astiberri, 2014) levanta telón y convierte Madrid en un proscenio. Más proscenio que plató hiperrealista: tramoya de signos. Candelabros, cortinajes, un perfil del Alcázar recortado contra el vacío. La novela gráfica de Santiago García y Javier Olivares -Premio Nacional de Cómic 2015- piensa la ciudad con gramática teatral. “La estructura del libro es de Santiago, el ritmo básico de páginas y dobles páginas viene definido por él”, explica Olivares. Desde ahí, el dibujante afina la mirada: “al empezar le propuse una ambientación teatral: trabajar con elementos simbólicos más que con una reproducción literal de la realidad”. La capital entra como actor principal: frontal, reconocible, exigente.

La apertura marca compás y deja claro de qué va el viaje. La muerte de Felipe IV en 1665, desplegada en panorámica, funciona como golpe de batuta. Olivares recuerda las primeras 16 páginas: urgencia, un story en un avión, una semana de margen. “Esa urgencia me llevó a la solución escénica, casi de diseño”. Menos ladrillo, más idea. La página que lo cambió todo: Rubens y Velázquez hacia el Alcázar resueltos con una silueta monumental, tres ventanas y dos figuras a contraluz. El resultado: una gramática que favorece síntesis sobre inventario. “¿Tenía que dibujar el Alcázar en doble página con todas sus ventanas y ladrillos? Este libro no lo necesitaba… me parecía más interesante gráficamente”.

Una ilustración de 'Las Meninas', de Santiago García y Javier Olivares. / ASTIBERRI

Ese criterio manda en los momentos clave. El traslado del cadáver del rey desde Palacio se resuelve con recursos heredados de la escena: entradas, salidas, foco y respiración. La macroarquitectura del guion pauta dónde vibrará Madrid; la puesta en escena decide desde qué altura y con qué aire entra. “En la parte de Velázquez no hay picados, contrapicados ni planos aéreos; es absolutamente frontal”, cuenta Olivares. Y añade la excepción doble: el mapa de Roma -representación plana- y esa ventana temprana desde la que Velázquez observa al hombre que le complicará la vida. Después, “se impone una democratización escénica”: todos en el mismo plano. Madrid, también.

Quedaba el reto: Museo del Prado en 1895, calle Mayor hacia 1800, Alcázar. ¿Cómo lograr presencia sin caer en catálogo? Con método y colador. “Para mí, la documentación es parte de la narración… Mi tratamiento de la documentación es icónico: como exprimir un limón y quedarte con las gotas esenciales”, afirma. Así funciona el Madrid de Las Meninas: manchas, cortes, perfiles. La plaza se reconoce por su arquería mental, la calle por su condición de corredor, la torre por su filo sobre el cielo. Y el espacio del lienzo de Velázquez -esa sala que nos devolvió la mirada mucho antes de que existiera el selfie- se filtra por todo el libro, reaparece como motivo, contamina encuadres, vuelve a medir a los personajes.

Diálogos con 'Las meninas'

Olivares lo formula con lucidez que contagia: “El cine es hipnosis. El teatro es comunicación”. El cómic comparte pacto con la escena: ocurre delante de ti y te pide complicidad. “Cuando el lector acepta el pacto… la página te da permiso para todo”. Y entonces aparece la libertad formal que hace avanzar la historia y modela la ciudad: una escala que fluye, Velázquez caricatura aquí y retrato severo allá, edificios reducidos a señalética, la perspectiva al servicio del tono. La novela gráfica contemporánea ha abierto esa puerta; el lector la cruza, entiende que un Alcázar recortado dice más que cien ladrillos cuando el signo hiere y la escena respira.

Una ilustración de 'Las Meninas', de Santiago García y Javier Olivares. / ASTIBERRI

Hay además un criterio operativo que encaja con la capital y su biografía a empujones: demoliciones, incendios, ensanches, reformas, calles que cambian de nombre y de dueño. “Me pregunté qué necesito dibujar en lugar de qué me gustaría dibujar”, recuerda Olivares. Ese filtro limpia ruido, acelera lectura y vuelve contundente cada aparición de Madrid. En páginas decisivas, la ciudad entra, sostiene, se retira. Y cuando corresponde, se impone con la gravedad de un corte a plena luz.

La experiencia madrileña del dibujante se extiende más allá de este libro. Desde su serie “Selva, señorita detective”para la revista M21, Olivares trabaja la capital como territorio de investigación y deriva. “Desde que empecé esa serie… todo gira en torno a la capital, sus edificios y lo que ocurre en ellos. Chicote, La Venencia, El Rastro… Eso me ha dado una visión más interesante de mi ciudad: buceo en su historia”. En su segunda etapa inventa una detective inspirada en una figura real de los años veinte y traza, a golpe de viñeta, una cartografía afectiva: “Hago un trabajo de periodista primero: es ficción, pero los lugares son reales, aunque muchos ya no existan”. Esa deriva trae hallazgos que dialogan con Las Meninas: el cabaret Satán pegado a una iglesia en Atocha, una puerta que hoy da al cine de verano del Doré. La ciudad queda como un palimpsesto de usos y fantasmas; el dibujo raspa, relee, vuelve habitable lo que queda bajo capas.

La "democratización escénica"

Olivares trabajó con una reproducción de Las meninas sobre la mesa durante todo el proceso, una guía silenciosa que fijó el punto de vista frontal y sostuvo la regla de encuadre incluso cuando el relato pedía ruido. Con esa brújula, cada aparición de Madrid se decide por origen y dirección: desde dónde entra el Alcázar, cómo se ordena la calle Mayor como corredor, de qué modo el Prado se presenta como sala. Esa elección dialoga con la idea de “democratización escénica”: personajes y arquitectura comparten plano, sin jerarquías forzadas, y la narración se apoya en signos esenciales que activan la imaginación del lector.

Una ilustración de 'Las Meninas', de Santiago García y Javier Olivares. / ASTIBERRI

En paralelo, la documentación se integra en la dramaturgia del libro. Olivares estudió pintura del Siglo de Oro, planos del Alcázar y de Madrid, y destiló ese archivo hasta un vocabulario útil para la escena. La metodología que aplica en M21 refuerza el procedimiento: primero la pesquisa, luego la escritura. Los lugares existen, aunque hayan mutado de uso o desaparecido. Así se construye un mapa sentimental hecho de persistencias: Chicote y La Venencia, el Rastro y sus pliegues, el pasadizo de Atocha donde el cabaret Satán compartía pared con una iglesia. Ese clic mental ordena la mirada: vuelves a pasar por la misma puerta y, de repente, escuchas capas.

Las Meninas exige ese lector aliado que acepta el pacto y reconoce Madrid en siluetas. El libro organiza miradas, multiplica presencias y condensa una tesis de oficio: documentar también escribe. García construye el esqueleto, Olivares decide el gesto, y la capital, paciente y orgullosa, aguanta el espejo. Cada doble página es una respiración; cada perfil, una campanada. Y en el centro, Velázquez: frontal, democrático, dueño de la escena. Madrid responde.