Cielos despejados y subida de temperaturas: esta es la previsión de Aemet para la Comunidad de Madrid este domingo

Cielos despejados y calor asumible. El tiempo en la Comunidad de Madrid repite la tónica de los últimos días, con unas temperaturas al alza, que superarán los 33ºC en los termómetros de casi toda la región según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo amanecerá poco nuboso aunque a partir del medio día aumentarán las nubes medias y altas. Las temperaturas máximas registrarán un ligero ascenso en el sureste, y las mínimas no presentarán cambios relevantes y se mantendrán con valores suaves que oscilarán entre los 17 y 21 ºC.

En general, el viento soplará flojo y variable, si bien será de componente sur y un poco más intenso durante las horas centrales.

En cuanto a los municipios, Aranjuez marcará las temperaturas más elevadas, con el termómetro marcando hasta los 35ºC. No será tan exagerado en la capital, donde las máximas se quedarán en 33ºC y las mínimas no bajarán de los 21ºC.