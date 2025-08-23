EL TIEMPO
Cielos despejados y subida de temperaturas: esta es la previsión de Aemet para la Comunidad de Madrid este domingo
En cuanto a los municipios, Aranjuez marcará las temperaturas más elevadas, con el termómetro marcando hasta los 35ºC
Cielos despejados y calor asumible. El tiempo en la Comunidad de Madrid repite la tónica de los últimos días, con unas temperaturas al alza, que superarán los 33ºC en los termómetros de casi toda la región según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El cielo amanecerá poco nuboso aunque a partir del medio día aumentarán las nubes medias y altas. Las temperaturas máximas registrarán un ligero ascenso en el sureste, y las mínimas no presentarán cambios relevantes y se mantendrán con valores suaves que oscilarán entre los 17 y 21 ºC.
En general, el viento soplará flojo y variable, si bien será de componente sur y un poco más intenso durante las horas centrales.
En cuanto a los municipios, Aranjuez marcará las temperaturas más elevadas, con el termómetro marcando hasta los 35ºC. No será tan exagerado en la capital, donde las máximas se quedarán en 33ºC y las mínimas no bajarán de los 21ºC.
- El edificio creado por los arquitectos de Cibeles que pasa desapercibido y que pudo albergar la Asamblea de Madrid
- Tras los pasos del 'próximo Soho' madrileño, entre Usera y San Fermín: 'Hay gente queriendo vender esa idea
- De Madrid a la capital de Estados Unidos: un estudio sostiene que Washington DC copió su diseño urbano de Aranjuez
- La piscina natural más original de España está en medio de un bosque de Madrid: ¿la conoces?
- El sur de Madrid se convertirá en un nodo logístico con dos nuevos macroparques próximos a la A-4 y la A-42
- El quiosco de Madrid que un vecino ha resucitado vendiendo vinilos: 'Lo que más triunfa es el rock
- Francis Bacon, el pintor que murió en Madrid mientras intentaba recuperar un antiguo amor
- Los viajes con el IMSERSO pierden enteros: así será el nuevo y polémico paquete de medidas