La batalla de ser trans e ir a misa los domingos: "Confío en que Dios me salve cuando muera"

Victoria tiene 44 años y se define como una mujer trans, queer y bisexual. Es madre de tres hijos, profesora de matemáticas, católica practicante y está a punto de casarse con otra mujer trans. Para muchos, un discurso inconcebible. Para ella, una manera de romper con los estereotipos que aún habitan en nuestra sociedad. “No creo que ambas realidades deban estar reñidas. Soy una persona como otra cualquiera. Vivo en un pueblo, me encantan los juegos de mesa y soy buenísima al ajedrez”, dice. Ha viajado desde Sevilla a Madrid con motivo de la quinta asamblea de la Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC), que se celebra del 21 al 25 de agosto. Desde hace tres años forma parte del órgano director de la agrupación como tesorera, un cargo que espera renovar durante el encuentro hasta 2028: “Mis tareas son un poco aburridas, pues llevo la contabilidad y hago los pagos, pero es una labor fundamental para la organización. Todos somos voluntarios y no cobramos nada, pero me siento llamada a trabajar en ellos como servicio para la iglesia y también como activismo LGTBIQ+”.

Por primera vez celebrada en España, Madrid recibe a más de 200 asistentes provenientes de todo el mundo bajo el lema ‘Caminar juntos/as/es: retos arcoíris después del Sínodo’. Durante cuatro días tendrán lugar numerosas actividades, conferencias, oraciones y talleres en los alrededores de la capital, que terminarán con una Eucaristía final, cuya ubicación se ha mantenido en secreto por razones de seguridad. La asamblea cuenta con el apoyo del cardenal madrileño, José Cobo, quien recibió en el Arzobispado a parte de la directiva como muestra de apoyo hace unas semanas. Las comunidades cristianas Crismhom (Madrid) e Ichthys (Sevilla) han asumido la preparación del evento que, por primera vez, acogerá nuestro país. “Organizar algo así depende de muchas personas, pero lo importante es contagiar el entusiasmo. Han sido muchas las dificultades, pero las hemos ido superando en equipo a lo largo de este año”, señala Rodríguez.

Madrid acoge a cientos de feligreses LGTBI en la quinta asamblea de la Red Global de Católicos Arcoíris. / ALBA VIGARAY

La mayoría de asistentes son europeos y latinoamericanos, debido a la presencia católica de la zona. Sin embargo, perfiles provenientes de La India, Filipinas, Kenia, Nigeria o Sudáfrica también han desembarcado en la capital con motivo de la asamblea: “Casi todos vienen a través de un sistema de becas de viajes. De lo contrario no se podrían permitir viajar hasta aquí. Es una manera de compartir experiencias, aprender unos de otros y establecer un rumbo común para la GNRC de cara a los próximos años”. Para Victoria, esta asamblea es algo más que un encuentro ordinario con viejos conocidos. “Las personas queer enriquecemos mucho la iglesia y somos una parte fundamental en ella. Siempre hemos estado ahí, a pesar de los ataques, porque sentimos que Dios nos ama. Siendo una mujer trans puedo tener fe y confiar en que la iglesia cambiará y el Señor me salvará cuando muera”, añade. Según la sevillana, el colectivo de católicos LGTBI no siempre goza de la diversidad de la que presume. Por eso cree importante la celebración de este encuentro internacional.

Chivo expiatorio

Tras el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio el pasado 21 de abril, la comunidad cristiana vivió con nerviosismo e incertidumbre la elección de un nuevo Papa. “Francisco siempre nos apoyó y temíamos cierto grado de retroceso viniera quien viniera. Sin embargo, como creyente, considero que el Papa León XIV es la figura que la iglesia necesita ahora mismo, centrada en problemas sociales. No necesito ser la prioridad, como ocurrió antes de Francisco. El Papa ha asegurado que mantendrá las reformas que incorporó Francisco, así que seguiremos avanzando, aunque a paso más lento”, suma. En su opinión, la iglesia debe poner el foco en la igualdad entre hombres y mujeres, así como en la posibilidad de que ellas puedan ser ordenadas sacerdotes. La relación entre el colectivo y la comunidad religiosa en España ha mejorado en los últimos años. O, al menos, eso dice ella: “Todavía hay una declaración fuera de lugar de algún obispo de vez en cuando, pero cuando una va a la parroquia suele haber más aceptación que otra cosa. Quizás no plena, pero entienden que nuestra realidad no es elegida”.

Tras el fallecimiento de Francisco, la comunidad cristiana vivió con nerviosismo la elección de un nuevo Papa. / ALBA VIGARAY

A su lado, tras la oración de bienvenida, se encuentra Marianne Duddy-Burke. Ha volado desde Boston para acudir al encuentro mundial del catolicismo. Nacida en una familia tradicional, cursó sus estudios en centros católicos. “No sabía lo que era la homosexualidad hasta que llegué a la universidad. Salir del armario como lesbiana fue fácil hasta que el capellán de la facultad se enteró y me obligó a dejar mi cargo como presidenta del grupo católico porque “no podemos tener a alguien como tú representándonos”. En ese momento, la joven perdió a su comunidad, pero no la relación con Dios, dice: “Echaba de menos la misa”. En 1982 conoció DignityUSA, una comunidad católica y queer de la cual es directora ejecutiva desde 2007. En la actualidad se define como “una madre lesbiana, católica, casada y ministra: “Celebramos nuestro matrimonio sacramental en 1998 y el civil en 2004. Adoptamos a dos hijos a través del sistema de acogida que ahora tienen 23 y 21 años. Uno de ellos es transgénero”. Además, la estadounidense es copresidenta de la GNRC desde 2022.

Estuvo en Roma durante el cónclave, representando a ambas organizaciones tras el nombramiento de León XIV. “Dijo que la iglesia debe ser un lugar para todos. Esperamos poder reunirnos con él en algún momento de su pontificado y que continúe avanzando en la inclusión de las personas LGTBIQ+ que inició el Papa Francisco”, explica. Consciente de los avances a nivel global, Marianne pone el foco en los movimientos nacionalistas alrededor del mundo que buscan reducir los derechos de la comunidad. “Nos usan como chivo expiatorio”. Los avances producidos en los últimos 30 años han sido posibles, dice, gracias a que las personas han salido del armario con las comunidades eclesiales y han contado sus historias: “Creo que los corazones cambian a través del amor y la verdad. Hemos luchado durante años contra la exclusión, pero mantenemos la fe en Dios”. En la primera jornada del evento, la estadounidense se ha reencontrado con viejas amistades de todo el mundo con quien espera orar y recorrer Madrid en los próximos días.

Durante cuatro días tienen lugar numerosas actividades, conferencias, oraciones y talleres en los alrededores de la capital. / ALBA VIGARAY

Cambiar el futuro

Entre ellos, Gonzalo, uno de los regional officer de la asamblea cuya misión es garantizar el intercambio de información entre las regiones y la Junta Directiva. Mexicano de nacimiento, considera significativo aterrizar en España este año debido a la vinculación con su país, donde tuvo lugar el encuentro hace tres años. Con él, entre otras cosas, busca entrelazar los vínculos de la comunidad arcoíris: “En los últimos 10 años, la vinculación ha sido más estrecha debido a la apertura de las autoridades con la pastoral de diversidad sexual. Al reconocer diferentes realidades vamos creciendo como iglesia". De cara al futuro, Gonzalo espera cambiar la realidad de quienes aún viven en la sombra: “Arriesgan su vida al amar. Es triste que en el siglo XXI las personas sean encarceladas, golpeadas e incluso asesinadas por el hecho de tener una orientación sexual diferente”.

Tanto Victoria como Marianne coinciden con él. “El futuro es ahora. En Latinoamérica aún hay demasiados crímenes contra las mujeres trans y en África y Asia todavía queda mucho camino por recorrer. Por eso nuestros ponentes de origen asiático o africano no pueden salir en las fotos”, señala la sevillana. Marianne, por su parte, pide comprensión y apoyo hacia las personas transgénero, que enfrentan situaciones difíciles en muchos hogares: “Ningún ser humano es ilegal”. Con la GNRC esperan contribuir a crear un mundo en el que la juventud crezca sin traumas religiosos por su identidad de género u orientación sexual: “Que no sufran acoso en la escuela ni pierdan la esperanza por culpa de las enseñanzas de la iglesia”.