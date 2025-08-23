El Atlético de Madrid busca reaccionar en casa tras su derrota en frente al Espanyol

El Atlético de Madrid se enfrenta este sábado al Elche CF en la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. El equipo de Diego Simeone necesita urgentemente una victoria tras el tropiezo en su debut en Cornellà. Mientras, el Elche, que empató en su primer encuentro, buscará continuar con su buen arranque en su regreso al Riyadh Air Metropolitano.

El Atlético de Madrid vuelve a su estadio tras caer 2-1 contra el RCD Espanyol en su tercer encuentro consecutivo en Cornellà sin victorias. Esta derrota ha dejado a los rojiblancos rezagados y Simeone necesita una reacción inmediata para no perder contacto con los equipos punteros, como FC Barcelona y Real Madrid.

Tras una inesperada derrota en la jornada inaugural, el Atlético de Madrid regresa al Metropolitano, donde solo ha perdido este año ante el FC Barcelona. Con Simeone en su decimoquinta temporada, el equipo enfrenta una gran renovación de plantilla, y se esperan ajustes tácticos importantes para mejorar su rendimiento.

Bajas y novedades en el Atlético de Madrid

Una de las principales novedades para este partido es la baja de Álex Baena, fichaje estrella del verano, debido a una lesión muscular. Esto abre la puerta para que Alex Sörloth, Giacomo Raspadori o Antoine Griezmann se disputen su puesto. Julián Álvarez, quien anotó un golazo en la jornada anterior, sigue siendo la principal referencia ofensiva.

El Elche CF, dirigido por Eder Sarabia, llega al Metropolitano con la moral alta tras su empate contra el Real Betis en la jornada inaugural. Aunque los ilicitanos nunca han ganado al Atleti como visitante en 29 visitas, buscarán aprovechar la posible crisis de los rojiblancos tras su derrota en Cornellà.

A pesar de su historial negativo en el Metropolitano, con 18 derrotas consecutivas, el Elche logró una victoria sorpresiva sobre el Atlético de Madrid en la temporada 2022-23 por 0-1. Sin embargo, la última vez que se enfrentaron en Copa, el Atleti goleó 4-0, lo que pone a los ilicitanos en una situación complicada.

Eder Sarabia tiene varias bajas en su equipo, como Yago Santiago y Adam Boayar, y la duda de Josan Fernández, quien viene de una lesión en los isquiotibiales. En ataque, Sarabia podría realizar cambios, con nombres como Álvaro Rodríguez, André Silva o Rafa Mir compitiendo por el puesto de '9'.

Este partido promete ser crucial para las aspiraciones de Atlético de Madrid en la temporada 2025-26. El equipo rojiblanco necesita un triunfo para recuperar la confianza de su afición, mientras que el Elche tratará de afianzarse tras su empate inicial y continuar con su buena racha.