Los viajes con el IMSERSO pierden enteros: así será el nuevo y polémico paquete de medidas

Todos los años, los viajes del IMSERSO se convierten en una vía de escape y desconexión para nuestros mayores. Realizar viajes a destinos inmejorables y a un precio por debajo de la media se ha convertido en una práctica habitual para este colectivo. Para esta próxima temporada, el IMSERSO advierte una reducción de 7.056 plazas, siendo 879.213 el máximo disponible tras la rebaja. Además, se establecen dos recargos de 100 euros. Estas dos medidas destacan por encima del resto. ¿Cómo afecta si tenías pensado viajar?

Reducción de plazas del IMSERSO 2025-2026

Una de las medidas más incomprensibles es el descenso de plazas en la oferta, debido a que el interés por este tipo de viajes no frena su crecimiento año tras año. Se han recortado 7.056 plazas respecto al año anterior, lo que indica que la oferta de cara a esta temporada puede resultar insuficiente. Agencias y usuarios anticipan una campaña marcada por la saturación, especialmente en zonas con mayor tirón.

Una pareja de jubilados descansa en la playa. / M.J.GIL/AGENCIAS| EUROPA PRESS / Europa Press

Recargos de 100 euros

Además, los usuarios deberán estar atentos a la letra pequeña. Otra de las novedades se debe a que se aplicará un suplemento de 100 euros a aquellos que decidan viajar en temporada alta y otro de 100 euros a aquellos que se animen a realizar más de un viaje, frenando de esta forma a los más activos.

El coste final puede dispararse teniendo en cuenta estas dos circunstancias. Las conclusiones quedan resumidas de la siguiente manera:

Recargo de 100 € si se viaja en temporada alta.

Recargo de 100 € al reservar más de un viaje.

El coste final puede llegar a duplicarse en varios casos.

Penalización a los jubilados más activos.

Tarifa social de 50 euros

Para contrarrestar estas medidas, el Gobierno apuesta por una tarifa social de 50 euros que será destinada para 7.447 de nuestros mayores, dirigidas a pensionistas con menores recursos y, en especial, a aquellos que reciben pensiones no contributivas. Esto supondrá un alivio para aquellos que cuentan con menos recursos, debido a que con este tipo de medidas pueden seguir disfrutando de la oferta de viajes. De esta forma, se consigue un turismo accesible para todos los usuarios, no solo para aquellos que disponen de mayor músculo económico.