¿Te vas de Madrid este verano? Un experto revela los mejores trucos para evitar fraudes y conflictos legales en alquileres vacacionales

Si estás pensando en hacer un viaje fuera de España este verano, lo más seguro es que, además de planificar la ruta, comprar los billetes y reservar en los restaurantes que vayas a comer, hayas pasado horas buscando el alquiler vacacional perfecto para tu estancia.

Y es que encontrar un buen alojamiento es más importante de lo que parece. No tener problemas y poder disfrutar cómodamente de tu casa temporal es crucial para aprovechar el tiempo en tu destino y descansar para reponer fuerzas.

Por desgracia, estos están sujetos a más problemas y dificultades conforme pasa el tiempo. La proliferación de plataformas digitales ha facilitado el acceso a alojamientos turísticos, pero también ha incrementado los riesgos de fraudes y conflictos legales que afectan a ambas partes: consumidores y prestadores del servicio.

Así, es importante buscar asesoramiento especializado que pueda ofrecer una visión clara, actualizada y profesional sobre la protección legal en alquileres vacacionales, abordando las obligaciones de las partes para prevenir problemas específicos en las plataformas digitales durante el verano.

Propietario e inquilino: derechos y deberes

El incremento de los alquileres vacacionales durante la temporada estival en España pone de manifiesto la necesidad de reforzar la información y el cumplimiento de los derechos y deberes tanto de propietarios como de inquilinos.

Los derechos y deberes de propietarios e inquilinos están regulados principalmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU). Así, los propietarios deben asegurar que la descripción del inmueble sea fiel y actualizada, garantizar la habitabilidad y responder ante incidencias durante el alojamiento.

Por su parte, los inquilinos tienen derecho a recibir información clara sobre las condiciones del alquiler, cancelar o modificar reservas conforme a lo pactado, y a un trato no discriminatorio.

¿Cómo puedo evitar estafas al hospedarme en otro país?

En palabras de José Montero, CEO de Montero de Cisneros Abogados: “La clave para evitar conflictos en alquileres vacacionales reside en la transparencia contractual y en que tanto propietarios como inquilinos conozcan bien sus derechos y responsabilidades. El desconocimiento suele ser el terreno fértil para fraudes y malentendidos, especialmente en el contexto digital actual”.

Entre los fraudes más habituales detectados en las plataformas de alquiler se encuentran anuncios falsos, cobros indebidos posteriores a la reserva, duplicidad de anuncios y condiciones contractuales ocultas o poco claras. La vigilancia por parte de las autoridades y la colaboración con las plataformas es clave para minimizar estas prácticas y proteger a los consumidores.

Desde un punto de vista jurídico, se recomienda a ambas partes seguir ciertas pautas para evitar conflictos. Los propietarios deben registrar su vivienda turística y cumplir con los requisitos autonómicos, mientras que los inquilinos deben leer detenidamente los términos del contrato, verificar la reputación del anunciante y utilizar métodos de pago seguros.

Adicionalmente, el uso de contratos claros y detallados con cláusulas específicas sobre cancelaciones, depósitos y responsabilidades es esencial para prevenir malentendidos. Las plataformas digitales tienen la responsabilidad de ofrecer mecanismos de verificación, atención al cliente efectiva y políticas transparentes que aseguren protección durante todo el proceso.