VACACIONES
¿Te vas de Madrid este verano? Un experto revela los mejores trucos para evitar fraudes y conflictos legales en alquileres vacacionales
El incremento de los alquileres vacacionales durante la temporada estival en España pone de manifiesto la necesidad de reforzar la información y el cumplimiento de los derechos y deberes tanto de propietarios como de inquilinos
Si estás pensando en hacer un viaje fuera de España este verano, lo más seguro es que, además de planificar la ruta, comprar los billetes y reservar en los restaurantes que vayas a comer, hayas pasado horas buscando el alquiler vacacional perfecto para tu estancia.
Y es que encontrar un buen alojamiento es más importante de lo que parece. No tener problemas y poder disfrutar cómodamente de tu casa temporal es crucial para aprovechar el tiempo en tu destino y descansar para reponer fuerzas.
Por desgracia, estos están sujetos a más problemas y dificultades conforme pasa el tiempo. La proliferación de plataformas digitales ha facilitado el acceso a alojamientos turísticos, pero también ha incrementado los riesgos de fraudes y conflictos legales que afectan a ambas partes: consumidores y prestadores del servicio.
Así, es importante buscar asesoramiento especializado que pueda ofrecer una visión clara, actualizada y profesional sobre la protección legal en alquileres vacacionales, abordando las obligaciones de las partes para prevenir problemas específicos en las plataformas digitales durante el verano.
Propietario e inquilino: derechos y deberes
Los derechos y deberes de propietarios e inquilinos están regulados principalmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU). Así, los propietarios deben asegurar que la descripción del inmueble sea fiel y actualizada, garantizar la habitabilidad y responder ante incidencias durante el alojamiento.
Por su parte, los inquilinos tienen derecho a recibir información clara sobre las condiciones del alquiler, cancelar o modificar reservas conforme a lo pactado, y a un trato no discriminatorio.
¿Cómo puedo evitar estafas al hospedarme en otro país?
En palabras de José Montero, CEO de Montero de Cisneros Abogados: “La clave para evitar conflictos en alquileres vacacionales reside en la transparencia contractual y en que tanto propietarios como inquilinos conozcan bien sus derechos y responsabilidades. El desconocimiento suele ser el terreno fértil para fraudes y malentendidos, especialmente en el contexto digital actual”.
Entre los fraudes más habituales detectados en las plataformas de alquiler se encuentran anuncios falsos, cobros indebidos posteriores a la reserva, duplicidad de anuncios y condiciones contractuales ocultas o poco claras. La vigilancia por parte de las autoridades y la colaboración con las plataformas es clave para minimizar estas prácticas y proteger a los consumidores.
Desde un punto de vista jurídico, se recomienda a ambas partes seguir ciertas pautas para evitar conflictos. Los propietarios deben registrar su vivienda turística y cumplir con los requisitos autonómicos, mientras que los inquilinos deben leer detenidamente los términos del contrato, verificar la reputación del anunciante y utilizar métodos de pago seguros.
Adicionalmente, el uso de contratos claros y detallados con cláusulas específicas sobre cancelaciones, depósitos y responsabilidades es esencial para prevenir malentendidos. Las plataformas digitales tienen la responsabilidad de ofrecer mecanismos de verificación, atención al cliente efectiva y políticas transparentes que aseguren protección durante todo el proceso.
