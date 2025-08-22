Reabre una de las tiendas más esperadas en el centro de Madrid: cuándo es la apertura y cómo será este nuevo edificio

En el corazón de Madrid se levanta este edificio que está cerca de volver a abrir sus puertas de cara al público. Se trata de un referente cultural para todos aquellos que han paseado por las calles del centro histórico de la capital. Hablamos del edificio ubicado en calle Preciados, 28. Fue diseñado en la década de los 40 por Luis Gutiérrez Soto. Siempre estará vinculado a las Galerías Preciados y, al mismo tiempo, sirvió como almacén del comercio fundado por Pepín Fernández. Con el paso del tiempo, estos primeros almacenes desembocaron en el nacimiento de la tienda Fnac en el centro de Madrid.

Una vez finalizaron las pasadas navidades, Fnac Callao cerró sus puertas de forma temporal por reformas. El inmueble cambiará drásticamente respecto a tal y como lo conocíamos a día de hoy, para convertirse en un punto de referencia comercial del centro de Madrid.

Del 40 al 70% de superficie comercial

El cambio más llamativo de la reforma viene dado por el aumento de superficie dedicada al comercio. Mientras que anteriormente se dedicaba en torno a un 40%, destinando el resto a almacenes, vías de evacuación y zonas técnicas, en este caso, se dedicará el 70% de superficie a la zona comercial.

La fecha de reapertura se acerca, tras ocho largos meses de parón. Hay una gran expectación en torno a la inauguración. Contará con la comodidad habitual de la tienda, organizado por zonas claramente diferenciadas entre el cómic y la literatura, los juegos de mesa y también contará con una zona de discos y libros firmados. No habrá que esperar demasiado para comprobar el resultado, puesto que Fnac Callao celebrará el acto institucional de reapertura el 18 de septiembre a partir de las 11:00 horas.

Todo indica que la tienda de Fnac Callao mantendrá su horario habitual, de 10:00 a 21:30 horas de lunes a sábado y de 12:00 a 21:00 horas los domingos y festivos. Fnac cuenta con otras tiendas en Madrid en la calle Goya, 42, y en los centros comerciales de La Gavia (Avenida de las Suertes, s/n, Ensanche de Vallecas), Plaza Río 2 (calle Antonio López, 109) y La Vaguada (Avenida de Monforte de Lemos, 36).