El proyeccionista de ayer y el de hoy se encuentran en Fescinal: la magia del cine de verano con 30 años de diferencia

El cine de verano del parque de La Bombilla, uno de los referentes culturales del estío madrileño, se vive este año con un relevo generacional marcado por la experiencia de David Lluesma y la incorporación de Marcos Figueiras. Al primero le avalan 31 veranos consecutivos en Fescinal; para el segundo, es su primera temporada entre las sillas de este enclave a pocos minutos de Plaza de España. A ambos les separan tres décadas de edad y de experiencia velando por el disfrute de los espectadores en las tórridas noches de verano, pero les unen las horas compartidas como compañeros en estas dos salas al aire libre.

Lluesma, de 47 años, es la actual cara visible de Fescinal (Festival de cine al aire libre) y relevo natural del proyecto impulsado hace más de cuatro décadas por sus padres, Rita Sonlleva y Jorge Lluesma. "He vivido el cine de verano desde pequeño, tendría unos 6 años la primera vez que pisé un lugar así", recuerda.

"Tú, vas a alquilar cojines a los espectadores". Es lo que le espetó a David su madre en su primer verano con 16 años. Junto a otro compañero, se encargaban de esa tarea: "Nos dejaba quedarnos la mitad del dinero que sacábamos, hasta que ganamos demasiado y cambiaron las condiciones, porque se nos daba bastante bien", explica entre risas. .

Desde entonces, no ha faltado ningún verano en La Bombilla. Ha trabajado en diferentes áreas —desde la cabina de proyección hasta la programación y la contabilidad— hasta convertirse en el responsable del festival. "Es un oficio muy cómodo, las condiciones son bastante buenas y somos una familia", asegura. Durante el resto del año, compatibiliza esta labor con su trabajo como ingeniero freelance.

Marcos Figueiras y David Lluesma, en el cine de verano de La Bombilla. / DAVID RAW

Dos décadas después de aquel primer verano de David, Marcos empezaba a corretear a mitad de las películas. "Me he criado aquí", cuenta. Su madre, actual responsable de comunicación de Fescinal, lo llevaba desde los tres o cuatro años al cine de verano. Ahora, con 16, ha dado el salto al otro lado de la pantalla: "Pensé que podría optar a ganar algo de dinero, tuve la oportunidad de hacer algo que me gusta en un sitio al que le tengo cariño y me lancé sin dudarlo". Lo que ahorre, irá para el carné de moto y algún pequeño viaje durante el curso.

El joven destaca que trabajar de ayudante de cocina o en taquilla "no suele ser tan sacrificado como otros oficios" y valora especialmente "el buen rollo" y un horario "muy bueno". La cena es su momento favorito de la jornada, mientras que para David lo es el instante en que se enciende el proyector.

Ambos comparten esta temporada un aprendizaje mutuo. "Para mí, trabajar con David supone un alivio, saber que estoy con alguien con tanta experiencia y a quien conozco desde pequeño me da cierta tranquilidad", señala Marcos. Lluesma, por su parte, asume la responsabilidad de guiar a los más novatos: "Tengo la responsabilidad de medio formarles, que no todo es jauja, pero no tengo queja de Marcos".

En Fescinal, la coordinación se resume en un lema transmitido por David: "El ayudante ayuda antes". Un consejo sencillo que resume la clave de este trabajo: estar atentos, anticiparse y garantizar que cada proyección en La Bombilla se viva como un the end perfecto.

Marcos Figueiras y David Lluesma, en el cine de verano de La Bombilla. / DAVID RAW

La transformación del cine

El contraste generacional entre David Lluesma y Marcos Figueiras no impide que ambos compartan la misma pasión: "La magia y la nostalgia del cine". Lo viven de forma paralela, aunque separados por tres décadas de experiencia. "Marcos ha empezado a los 16, a la misma edad que yo, y yo ya llevo unas cuantas décadas a mis espaldas, de hecho, empecé cuando él aún no había nacido", recuerda David.

Para ambos, uno de los momentos más emocionantes llega al final de cada proyección, cuando el público rompe en aplausos. "Da igual la edad que tengamos, no sabes el placer que da ver cómo la gente aplaude al término de una película", señala Lluesma. Marcos coincide y recuerda con especial cariño los 15 minutos de ovación tras Te estoy amando locamente. David, por su parte, revive con "carne de gallina" el regreso del público tras la pandemia y el aplauso espontáneo cuando comenzó Cinema Paradiso. “Aquí se aplaude mucho”, coinciden.

El responsable de Fescinal ha sido testigo de la transformación del cine de verano en más de 30 temporadas. Si antes películas como Indiana Jones podían repetirse cinco veranos seguidos sin perder público, hoy el consumo inmediato de las plataformas obliga a innovar. "Ya no vale con proyectar una película de un año de antigüedad, porque está quemada con el consumo rápido", explica. Los clásicos como Jurassic Park mantienen su tirón, pero la programación ha tenido que diversificarse con coloquios, conciertos o propuestas de cine mudo y cine caliente.

La Bombilla conserva, no obstante, su esencia de "cine de barrio", con un público familiar y fiel. "Hay mucho repetidor", apunta Marcos, que destaca cómo abuelos que asistieron a las primeras proyecciones ahora acuden con sus nietos e incluso bisnietos.

Más allá de las películas, Fescinal es un acto social al aire libre junto al río Manzanares. Una experiencia que "crea una atmósfera que no tienes en casa" y combina cine con encuentros, música en directo o incluso anécdotas imprevistas, como las tormentas de verano que obligan a detener la proyección. "Recuerdo de pequeño meterme en una de las torres de sonido, con todo el mundo buscándome y casi llamando a la policía", ríe David.

Hoy, cuatro décadas después de su puesta en marcha, el cine de verano de La Bombilla mantiene viva la tradición madrileña de ver películas bajo las estrellas de lunes a lunes, mientras se adapta a los nuevos hábitos de consumo sin renunciar a su esencia: compartir la magia del cine en comunidad.

David Lluesma y Marcos Figueiras, en el cine de verano de La Bombilla. / DAVID RAW

Fescinal

Fescinal es ya un clásico del verano madrileño. Desde finales de junio y hasta el 6 de septiembre, transforma, año tras año, el parque de La Bombilla —junto al centro comercial Príncipe Pío— en una gran pantalla al aire libre con dos salas y más de un centenar de proyecciones. Son 41 ediciones ininterrumpidas, incluso en plena pandemia, consolidando su lugar como uno de los referentes culturales de la capital.

La cita más esperada para los nostálgicos llega el 4 de septiembre, cuando La Bombilla acogerá una velada especial con la proyección en 35 mm de Cinema Paradiso. La sesión se completará con música en directo que recreará algunos de los temas más emblemáticos de Ennio Morricone,. Abrirán una ventana al pasado, al mismo cine que enamoró al pequeño Totò en la célebre película de Giuseppe Tornatore.