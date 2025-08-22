No te puedes perder el plan de este pueblo de Madrid: apagará sus luces durante dos días para luchar contra la contaminación lumínica

Estamos llegando al final del verano. Aunque parezca que las vacaciones empezaron hace poco para todos, lo cierto es que septiembre está ya a la vuelta de la esquina. Vuelve la rutina, el trabajo y los estudios, pero eso no significa que no puedas despedir el verano con un último viaje.

Si quieres disfrutar de un plan diferente, has de saber que hay un pueblo a escasos kilómetros de Madrid que hoy mismo llevará a cabo una iniciativa que no te puedes perder.

Y es que apagar las luces para poder darnos cuenta de las vistas que ofrece el cielo nocturno es la premisa con la que nace Astro-Rincón, una iniciativa que busca poner el foco en la contaminación lumínica presente en la Comunidad de Madrid.

Desde la Sierra del Rincón, se van a llevar a cabo este 22 y 23 de agosto diferentes actividades con charlas, talleres y exposiciones y, por supuesto, observación astronómica.

Programación de actividades

Dentro de Astro-Rincón se llevará a cabo el apagado de luces, sesiones guiadas por expertos para disfrutar del cielo nocturno, talleres de astrofotografía o charlas informativas sobre cuestiones relacionadas con la astronomía.

Cómo llegar a la Sierra del Rincón

Para llegar a la Sierra del Rincón desde el centro de Madrid, lo único que tendrás que hacer es coger la A-1 hacia el norte y tomar la salida 76, que te lleva a la M-137 en dirección a Prádena del Rincón. Desde Prádena, puedes acceder a otros municipios como Montejo de la Sierra a través de la M-137 o a pueblos como La Hiruela desde la M-130.

Para ir en autobús, puedes coger el interurbano 191 hasta Buitrago del Lozoya y desde allí otras líneas como la 199-A o la 911 para llegar a los pueblos de la sierra.