ESCAPADAS
No te puedes perder el plan de este pueblo de Madrid: apagará sus luces durante dos días para luchar contra la contaminación lumínica
Se van a llevar a cabo este 22 y 23 de agosto diferentes actividades con charlas, talleres y exposiciones
Estamos llegando al final del verano. Aunque parezca que las vacaciones empezaron hace poco para todos, lo cierto es que septiembre está ya a la vuelta de la esquina. Vuelve la rutina, el trabajo y los estudios, pero eso no significa que no puedas despedir el verano con un último viaje.
Si quieres disfrutar de un plan diferente, has de saber que hay un pueblo a escasos kilómetros de Madrid que hoy mismo llevará a cabo una iniciativa que no te puedes perder.
Y es que apagar las luces para poder darnos cuenta de las vistas que ofrece el cielo nocturno es la premisa con la que nace Astro-Rincón, una iniciativa que busca poner el foco en la contaminación lumínica presente en la Comunidad de Madrid.
Desde la Sierra del Rincón, se van a llevar a cabo este 22 y 23 de agosto diferentes actividades con charlas, talleres y exposiciones y, por supuesto, observación astronómica.
Programación de actividades
Dentro de Astro-Rincón se llevará a cabo el apagado de luces, sesiones guiadas por expertos para disfrutar del cielo nocturno, talleres de astrofotografía o charlas informativas sobre cuestiones relacionadas con la astronomía.
Cómo llegar a la Sierra del Rincón
Para llegar a la Sierra del Rincón desde el centro de Madrid, lo único que tendrás que hacer es coger la A-1 hacia el norte y tomar la salida 76, que te lleva a la M-137 en dirección a Prádena del Rincón. Desde Prádena, puedes acceder a otros municipios como Montejo de la Sierra a través de la M-137 o a pueblos como La Hiruela desde la M-130.
Para ir en autobús, puedes coger el interurbano 191 hasta Buitrago del Lozoya y desde allí otras líneas como la 199-A o la 911 para llegar a los pueblos de la sierra.
- El edificio creado por los arquitectos de Cibeles que pasa desapercibido y que pudo albergar la Asamblea de Madrid
- De Madrid a la capital de Estados Unidos: un estudio sostiene que Washington DC copió su diseño urbano de Aranjuez
- El sur de Madrid se convertirá en un nodo logístico con dos nuevos macroparques próximos a la A-4 y la A-42
- El quiosco de Madrid que un vecino ha resucitado vendiendo vinilos: 'Lo que más triunfa es el rock
- ¿Por qué se llama así el paseo de la Castellana? Historia, origen y significado de una de las avenidas más importantes de Madrid
- Este grupo de mayores construyó un edificio en un pueblo de Madrid para envejecer juntos y ahora les copian: su 'cohousing senior' queda 'fuera del mercado
- Los templos evangélicos superan a los católicos en Madrid ante el empuje de la población latinoamericana
- Restablecida la circulación en la Línea 5 de Metro de Madrid tras una avería que obligó a cerrar las estaciones de Quintana y Pueblo Nuevo