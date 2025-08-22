El desconocido parque en el centro de Madrid que se ha convertido en un refugio contra el calor para sus ciudadanos: ¿lo conoces?

El verano hace que la Comunidad de Madrid cuente con más gente que de costumbre. Si bien antes podíamos salir a dar una vuelta sin toparnos con nadie, ahora los parques a los que acudimos están llenos de curiosos turistas que también quieren conocer la ciudad.

Es así que buscar un rincón tranquilo se vuelve una opción casi que imposible. Sitio al que vamos, sitio que está lleno de gente. Madrid está repleto de lugares para todos los públicos, pero durante estos meses es imposible disfrutar de la calma que emana Madrid durante el resto del año.

Por suerte, la capital esconde infinidad de rincones secretos que se convierten en los oasis de los madrileños. Sí, la calma es difícil de encontrar, pero te aseguramos que existe si buscamos donde debemos. Lo imprescindible es buscar rutas alternativas y perderte entre las calles para descubrirlas.

¿Cuál es el parque más fresco de Madrid?

El Parque de Santander, también conocido como Parque del Tercer Depósito del Canal de Isabel II, es hoy un pulmón verde en Chamberí. Sus láminas de agua, zonas de sombra y juegos infantiles lo han convertido en un refugio contra el calor para miles de madrileños.

Ahora, lo que ahora es un espacio abierto y lleno de vida, fue durante años un proyecto polémico. Los vecinos tuvieron que organizarse para impedir que gran parte de los terrenos se dedicaran a un campo de golf.

Un oasis en pleno Chamberí

El parque actual, reabierto el 21 de mayo de 2023 tras su remodelación, ofrece más de 55.000 metros cuadrados de zonas verdes y actividades. Alberga circuitos biosaludables, áreas de calistenia, pistas deportivas, juegos de agua y espacios de descanso que invitan a disfrutar del aire libre.

Los chorros refrescantes, la gran lámina de agua y las áreas infantiles son hoy los principales reclamos en verano. Familias, jóvenes y mayores encuentran aquí un espacio donde afrontar las altas temperaturas que golpean cada temporada a la capital. Una alternativa cercana y gratuita que muchos madrileños valoran como su propio oasis frente a las olas de calor.

¿Cuándo está abierto el Parque de Santander?

El recinto permanece abierto todos los días de 7:00 a 23:00 horas, mientras que las instalaciones deportivas abren de 9:00 a 23:00. Los visitantes pueden llegar fácilmente en transporte público, con paradas de metro a pocos minutos como Cuatro Caminos (L1, L2 y L6), Islas Filipinas (L7), Guzmán el Bueno (L6 y L7) o Ríos Rosas (L1).