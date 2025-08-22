Pablo Messiez: "En los escenarios hay teatro muerto o teatro con guiones de Netflix"

La última vez que nos encontramos hablamos del teatro como un lugar de posibilidad en el que podría pasar cualquier cosa y no pasa porque, me dijo, los escenarios están invadidos por un “teatro anémico” que únicamente coloca el centro en el texto y el actor. “Hay que cambiar los centros, hay que mover al público, hay que generar en el cuerpo pequeños movimientos que vayan dando cuenta de que esto podría ser cualquier cosa”, dijo. Y también, que “hay que cambiar el árbol por el rizoma, que diría Deleuze”. Un mes y medio después, como si continuara esa misma conversación, dice:

— Lo que yo quiero es preguntarme acerca del lugar del público y pensar en una escena con cuerpos que entran y se ponen en relación con todo lo que hay ahí, incluido el sol, y todo lo que pasa con la gente, con la realidad, dejando que se mezclen todo eso y que no haya centro, sino que la cosa sea más rizomática. Lo que quiero con esta obra y con todas es conseguir que la gente se sienta responsable de eso que está viendo, como si lo estuviera haciendo ella.

— Pero, ¿cómo va a compartir esa responsabilidad con el público?

— Haciéndole saber que se puede ir, eso que ya le dijimos en La voluntad de creer y no vamos a volver a decir, pero sí que sepa que es una parte activa de lo que está sucediendo.

— Eso es muy difícil de lograr, Pablo.

— Lo voy a intentar, Marta.

Pablo Messiez (Buenos Aires, 1974) se refiere a esa búsqueda que articula su nueva obra de creación propia, La forma humana, una pieza en la que ya ha empezado a trabajar en la sala que abrió hace unos meses en el barrio de Carabanchel, donde imparte talleres y laboratorios, y que estrenará en noviembre de 2026 en Nave 10 Matadero. Pero lo cierto es que ese cuestionamiento de su relación con la escena y el público no es nuevo. Después de obras como Las canciones o Cuerpo de baile, Messiez estrena en 2022 La voluntad de creer, en la que dinamitará las fronteras entre realidad y ficción y defenderá “que el teatro sea considerado como una acción de la realidad, no como algo que se está representando". En 2023 lleva a escena Los gestos, en la que propondrá disidencias en el gesto vital, teatral y político. "Hacemos pocos gestos imprevistos", decía uno de sus personajes, "imagínate lo que sería esto sin cobardía, lo que estaría pasando ahora mismo aquí si no existiera ese gusto por la docilidad".

Justo cuando está en la Academia de Roma, en pleno proceso de escritura de esa obra, sonará el teléfono y la actriz Irene Escolar le propondrá dirigir la primera puesta en escena en España de Personas, lugares y cosas (People, places & things), del británico Duncan Macmillan. La obra se estrena el próximo 25 de noviembre en el Teatro Español, con Escolar al frente del reparto, escenografía de Max Glaenzel y luces de Carlos Marquerie. Y a este segundo proyecto se sumará un tercero: el 15 de noviembre, en el Centro Danza Matadero, Messiez estrena Calentamiento, la nueva pieza de Rocío Molina, en la que asume la codirección y firma los textos, con dirección musical de Niño de Elche, espacio escénico y audiovisual de Cabosanroque y de nuevo Marquerie en las luces. En el horizonte habrá, quizá, un bonus track, un proyecto que, de momento, está en el cajón de obras-que-ojalá-encuentren-apoyo: la dirección de La urbanización, de Rocío Bello, “teatro popular con mucha potencia y muy bien escrito, algo que yo creo que puedo hacer muy bien y que puede molar mucho”, dice Messiez. Pero empecemos por el principio.

Messiez y la actriz Irene Escolar, con la que estrenará en noviembre en el Español 'Personas, lugares y cosas'. / Brays Efe

El subidón y el bajón que provocan las drogas

La llamada de Irene Escolar llega en 2022, “cuando estaba en la Academia de Roma empezando a pensar en Los gestos, feliz de estar ahí, yendo a ver espacios, imaginando, pero también con mucho vértigo. Irene me dice que ha comprado los derechos y que la quiere hacer, que el proyecto es suyo y le apetece trabajar conmigo. Son esos llamados que llegan en el momento justo porque yo estaba con la angustia de la creación propia y aparece esta propuesta de trabajar en una obra con diez intérpretes y el texto ya escrito. Y le dije, sí, vamos a hacerlo. Y ahí empezó la historia de Personas, lugares y cosas que se fue postergando mucho, lo mismo que pasó con Calentamiento y ahora, por azar de las programaciones, coinciden ambas”, explica Messiez, que estuvo seis meses trabajando en la traducción del texto de Macmillan que, hasta la fecha, no ha sido publicado en España.

People, places & things se estrenó en 2015, en el National Theatre de Londres, dirigida por Jeremy Herrin y con Denise Gough en el papel de Emma, una actriz que colapsa mientras interpreta el personaje protagonista de La gaviota, de Chéjov: “De repente tiene un ataque de pánico, le empieza a sangrar la nariz y ahí te enteras que tiene un consumo problemático de drogas y empieza su proceso de desintoxicación en una clínica”, explica Messiez. Emma, a quien interpreta Irene Escolar, “llega después de meterse medio gramo de coca, speed y haberse bebido un Rioja. Se lo cuenta así al enfermero que la recibe, que interpreta Brays Efe, y lo que se ve después es el mono y la desintoxicación, escenas en las que habla del trauma con el grupo de terapia. Lo que hace Macmillan es poner en valor la cuestión de ser visto y ser escuchado y se establece un paralelismo entre la situación del grupo de terapia y la propia actuación, pero la obra es una comedia, lo que permite mirar las cosas con lucidez, tomar distancia y reírse”.

Messiez tiene dos estrenos en el horizonte este otoño. / Cedida

Sobre dónde colocará el foco en esta historia sobre adicciones, Messiez admite que no le interesa “esta cosa de las terapias que te nombran como adicto y te dicen que lo vas a ser hasta el final de tus días, gente que ha dejado las drogas y necesita un tutor que les diga que nunca más van a tocar nada de esto, convirtiendo la droga en algo malo en sí. Yo no creo que nada sea malo o bueno, sino que depende la relación que establezcas con ello. Estudiando para Caramel (obra que estrenó en 2024 con la compañía Les Impuxibles, en el Teatre Lliure, sobre el consumo de drogas y sus efectos) me cayó un día una ficha: el tema de la droga es la compulsión, terminar haciendo algo que no te apetece hacer, pero ¿qué mundo estás creando si vas a atacar la cuestión en términos de adictos y no adictos? Lo que hay son consumos más o menos problemáticos, pero pensarlo en términos de enfermedad lo sitúa en un territorio ideológicamente peligroso y totalmente estigmatizante que estaría bien revisar”.

P. ¿Ya tiene clara la puesta en escena?

R. Estoy pensando en cómo conseguir una gran teatralidad porque la obra se podría balancear a lo más televisivo si no se cuida la potencia que ya está en el texto. Estamos hablando de presencia, de ritmos, de la luz y el sonido, de poder entrar en el subidón y en el bajón de la protagonista y que todo eso no lo tengas que pensar, que te vaya pasando porque te vibra el asiento. La idea es adelantar el espacio, habrá un avance de escenario que se comerá algunas filas, y toda la parte del fondo se convertirá en algo parecido al espacio mental de la protagonista, un espacio en el que crear plásticamente un contrapunto con lo que está pasando adelante. Y eso me pone mucho, porque es como escribir dos obras: la que está en el texto y la que construyen esas imágenes del fondo, que a lo mejor son solo luz y humo, pero habrá una tensión con lo que sucede delante y en un modo abstracto pasarán otras cosas con otras materias. Lo difícil de estos procesos son los tiempos, que son muy cortos: nos metemos a ensayar el 6 de octubre y estrenamos el 25 de noviembre, son 45 días de ensayos tanto si haces una obra de una hora con dos personajes como si haces esta, que dura dos horas y media y tiene diez 10, pero le meteremos caña”.

Alivio, calentamiento, Francis Bacon y Netflix

A esa primera llamada de Irene Escolar se sumará la de otra mujer, Rocío Molina, bailaora, coreógrafa, Premio Nacional de Danza y una de las grandes renovadoras del flamenco. “Cuando fui con La voluntad de creer al Teatro Central de Sevilla di un taller y se apuntó, fue increíble, yo estaba muy nervioso y pensaba: tengo que mirar a todo el mundo, pero cómo hago para poder trabajar bien teniendo este fuego. Me contó que quería empezar a trabajar con texto, que le apetecía hablar en escena, y nos entendimos muy bien. Al poco me propuso trabajar en su nueva creación, que entonces se llamaba El alivio, y hace más de un año empezamos a trabajar solos en La Aceitera”, explica Messiez.

La Aceitera es un espacio de experimentación y residencias artísticas puesto en marcha por Rocío Molina hace seis años en una antigua fábrica de aceite, un lugar en el que también vive, “desde el que hacer junt+s, desde el que abrir grietas en los ritmos que el mundo actual nos impone”, dice la bailaora y coreógrafa. Está en Sevilla, a unos 15 minutos de la localidad de Bollullos de la Mitación, “en medio de la nada, entre olivares y hombres que caen del cielo porque allí la gente hace parapente y, de repente, caen chongos en plan raining men, lo cual viene bien porque es una distracción en medio de muchísima intensidad. Todo lo extra cotidiano está ahí porque yo ni siquiera saco la cartera, estoy encerrado, como lo que me dan, trabajo y me meto en la piscina. Son momentos de la vida que voy a echar de menos”, explica Messiez.

Pablo Messiez, con Rocío Molina. / Jaime Tuñón

Desde junio de 2024, ambos han compartido seis residencias de trabajo: “Yo, muy nervioso al principio, pensando: no me necesita, no me necesita. Soy muy inseguro y el llamado de ella lo primero que me da es seguridad, me da alegría y me siento legitimado por alguien que me parece lo más, pero luego llego ahí y digo madre mía, qué estoy haciendo acá, qué tengo que hacer, hasta que lo voy entendiendo. Además de Lucas, mi pareja, Rocío tiene mucho que ver con que yo tenga la sala. Ella me dijo: te cambia la vida y la obra, adelante. Y realmente, su espacio es su vida y lo es de un modo muy amoroso, tú llegas y te hace el puchero, hay gestos de amor todo el rato”.

P. ¿Cuándo se convierte El alivio en Calentamiento?

R. El título llegó tarde, hace una residencia o dos. Ella empieza con un calentamiento de unos 25 minutos con una tabla de pies, que ya solo eso, para mí, es suficiente. Y ahí ves su transformación cruzando la barrera del dolor, que es lo que dice que tiene que pasar para poder bailar y llegar al momento que llama el despegue, que es cuando ya no duele nada porque ya dolió todo. Todo eso lo dice en un texto alucinante, al que yo fui dando forma. Salvo uno, todos los textos nacen de conversaciones con ella.

P. ¿Qué viene después del calentamiento?

R. La segunda parte, que es lo que llamamos la fiesta. Uno de los temas de la obra es no poder dejar de empezar, por eso el calentamiento y también el deseo de calentarse, hablamos de calentamiento en todos los sentidos. Rocío dice que si no deja de empezar es para que no termine y que le aterra dejar de empezar por si llega un momento en el que aparezca el deseo de no querer hacerlo. Ella dice: no quiero que la fiesta termine. Mientras en la primera parte somos testigos de ese modo de estar en escena que tiene que ver con la fuerza, con meterse caña, con el poderío y el virtuosismo, en la segunda aparece un grupo de mujeres y somos testigos de otro modo de estar en escena que tiene que ver con soltar y disfrutar de la fiesta, estar ahí no mostrando lo que mejor haces en el mundo, sino la posibilidad de compartir el tiempo y el goce con otra gente. Rocío toca la batería y no es una baterista profesional, pero se lo pasa bien y eso es muy hermoso de ver. La pieza no es nada dicotómica, pero todo el tiempo se mueve como un péndulo entre el goce del dolor y el del placer.

Pablo Messiez (izda.) y Rocío Molina (dcha.), trabajando en La Aceitera. / Jaime Tuñón

P. Y, por si fuera poco, también está trabajando en su próxima pieza de creación propia. ¿Qué ideas está manejando ya?

R. Se llama La forma humana y es algo que quiero hacer con mucho tiempo. Están Cris Blanco, Omar Ayuso, José Juan Rodríguez y Rebeca Hernando, y está también Francis Bacon y la idea de trabajar sobre los conceptos de ética y moral, de ir en contra de la moral. En un principio queríamos hacer El cordero carnívoro, de Agustín Gómez Arcos, pero los derechos los tiene otra persona y tuvimos que dejarlo de lado. Pero siguió estando ahí el mundo del incesto y esas situaciones que desde fuera veríamos como reprochables y que hacia adentro están generando felicidad. Ese lío. Lo que hay ahora es que Rebe llega de un duelo porque se ha matado su marido, no sabemos si se ha matado o se ha muerto en una situación trágica, y va a visitar a su hermano, que es Jota. Él es el padrastro de Omar y tienen sexo o lo han tenido, y Omar se enamora de su profesora de música, que es Cris Blanco. De momento están esos mimbres para tejer, pero no sé qué va a quedar de todo esto.

P. ¿El título de la obra tiene que ver con Bacon?

R. Sale de unas declaraciones suyas. Él dice que lo que le interesa es que el impacto sea en la sensación y que después de la fotografía no puede haber realismo en la pintura porque aparece el aburrimiento de la transmisión. Vos ves el cuadro y dices, hay una mesa y una silla, pero eso lo hace mucho mejor la foto y él dice que lo que tiene que aparecer es el material. Si aparece la pintura, el impacto va directo al sistema nervioso, pero ojo con la pintura abstracta, dice, que eso es decorativo, es una mierda y no me interesa nada. Lo que le interesa es la forma humana, que haya algún tipo de identificación con eso que estás viendo, que te toque en lo humano. Bacon cree que hay que inventar un nuevo realismo, y eso es lo que yo creo que pasa en el teatro. Lo que él dice de la foto, yo lo digo de Netflix. En los escenarios hay, por un lado, teatro muerto y por otro, ese supuesto teatro contemporáneo bueno en el que todo son guiones de Netflix, en el que la escenografía también es un set de Netflix. Y es una pena porque podría pasar cualquier cosa y no pasa porque estamos con un tipo de expresión y de escritura súper televisiva. Yo no quiero ser Merce Cunningham y hacer danza abstracta, a mí me interesa que haya personajes, que pueda darse algún tipo de identificación, que se mueva algo de tu idea sobre tu vida gracias a lo que estás viendo. Por eso La forma humana, porque va en busca de un nuevo realismo.

P. Tiene tres obras en el horizonte y está en un momento profesional estupendo, pero eso no siempre quiere decir que uno esté bien y lo esté disfrutando. ¿Cómo está?

R. Lo primero que me sale decirte es que estoy bien, y si lo estoy es por la sala, que abrió un espacio que me da mucha tranquilidad. De hecho, hago chistes con Lucas y le digo que quiero ser un señor de 55 años que hable alemán, estoy ahora estudiando, y que viva más tranquilo. Hay algo de ir hacia una casa, que es la sala, un lugar sostenido por los latidos, perdón por la cursilería, pero viene gente con muchas ganas y, de repente, se interesa por lo que yo me intereso también. Circula muchísima vitalidad y eso me parece lo más. Ahora, si yo tuviera que dedicarme solo a dirigir obras estaría agobiado porque el panorama…. Puedo hacer obras porque tengo ese lugar y es ahí donde crecen, no sólo La forma humana, también lo de Irene empezó con ejercicios que nacieron ahí. Esta superposición de dos obras este año es una cosa rara, pero si lo dividís por la cantidad de horas que trabajás... no es tan fácil vivir solo dirigiendo. Yo ahora tomo el autobús todos los días, me saqué por primera vez el abono de veintitantos euros y me da mucha felicidad tener que salir de casa para ir al trabajo, ese momento de pausa no productivo, poder estar mirando a la gente o leyendo, esa media horita que tengo a Carabanchel me encanta. Para poder sostenerlo tengo que currar mucho más que antes, pero estoy más tranquilo porque lo siento como una fortaleza: tengo una sala, un espacio que es mío y yo decido, es mi casa y elijo los cuadros que pongo, y limpio yo porque me hace bien y cuando vienen les hago café y compro fruta…

P. ¿Se refugia allí de esa especie de distancia que siente respecto al teatro que se está programando en los últimos años?

R. Creo que me distancio porque no me aguanto a mí mismo, porque nada me gusta y entonces digo, qué pesado, el problema debo ser yo, mejor retirarse y ver modos de hacer donde no esté todo el tiempo pensando que algo no me gusta o no me interesa. En general, todo lo que veo me parece supermoralista, todo, hasta las obras que me pueden llegar a gustar más, también digo, pero qué pesados con esto.