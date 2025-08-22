Madrid se situó en julio como el segundo destino urbano preferido, solo por detrás de Barcelona

Madrid consolidó en julio su posición como uno de los grandes polos turísticos de España al situarse como el segundo destino urbano con más pernoctaciones hoteleras, únicamente superada por Barcelona. La capital registró más de 1,26 millones de estancias, fruto de la llegada de 948.366 viajeros, de los que 581.584 fueron extranjeros y 366.812 residentes en España. La estancia media rondó las dos noches (1,93).

En el conjunto de la Comunidad de Madrid, las pernoctaciones en hoteles ascendieron a 2,3 millones, un 1,13% más que en julio de 2024. Se alojaron 1.179.239 turistas, con un ligero crecimiento del 0,7% interanual. Del total, 527.894 eran nacionales y 651.345 internacionales.

El comportamiento de la demanda fue dispar: del conjunto de pernoctaciones contabilizadas en toda la región, 903.133 correspondieron a turistas nacionales, que retrocedieron un 9,32% respecto al año anterior, mientras que las 1.427.710 restantes fueron de visitantes internacionales, con un aumento del 8,33%.

Por lo que respecta a la oferta hotelera, la Comunidad cerró el mes con 1.146 establecimientos abiertos, un 3,75% menos que en julio de 2023, aunque con 124.439 plazas disponibles, lo que representa un 1,03% más. La ocupación alcanzó el 59,53%. Además, los hoteles empleaban a 16.790 personas, cifra que creció un 5% interanual, y la tarifa media diaria se situó en 131,71 euros, un 0,72% más que hace un año.

Evolución en España

En el conjunto del país, la actividad hotelera mantuvo su dinamismo en julio, con un incremento del 1,8% en las pernoctaciones y una subida del 5% en los precios respecto al mismo mes de 2024.

La facturación media por habitación ocupada se elevó hasta los 146,5 euros, un 4,6% más interanual. En total, se registraron más de 44,6 millones de pernoctaciones, impulsadas sobre todo por los turistas internacionales, que aumentaron sus estancias en un 2,1%. Los residentes en España también elevaron sus pernoctaciones, aunque de forma más moderada, con un 1% más.

En el acumulado de enero a julio, las pernoctaciones crecieron un 0,7%, con un leve retroceso del 0,4% en el turismo nacional y un 1,2% de incremento en el internacional. Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de los viajeros españoles, mientras que Baleares, Cataluña y Canarias fueron los favoritos de los turistas extranjeros.