OCUPACIÓN HOTELERA
Madrid se situó en julio como el segundo destino urbano preferido, solo por detrás de Barcelona
La capital registró más de 1,26 millones de pernoctaciones con una estancia media de casi 2 noches
Madrid consolidó en julio su posición como uno de los grandes polos turísticos de España al situarse como el segundo destino urbano con más pernoctaciones hoteleras, únicamente superada por Barcelona. La capital registró más de 1,26 millones de estancias, fruto de la llegada de 948.366 viajeros, de los que 581.584 fueron extranjeros y 366.812 residentes en España. La estancia media rondó las dos noches (1,93).
En el conjunto de la Comunidad de Madrid, las pernoctaciones en hoteles ascendieron a 2,3 millones, un 1,13% más que en julio de 2024. Se alojaron 1.179.239 turistas, con un ligero crecimiento del 0,7% interanual. Del total, 527.894 eran nacionales y 651.345 internacionales.
El comportamiento de la demanda fue dispar: del conjunto de pernoctaciones contabilizadas en toda la región, 903.133 correspondieron a turistas nacionales, que retrocedieron un 9,32% respecto al año anterior, mientras que las 1.427.710 restantes fueron de visitantes internacionales, con un aumento del 8,33%.
Por lo que respecta a la oferta hotelera, la Comunidad cerró el mes con 1.146 establecimientos abiertos, un 3,75% menos que en julio de 2023, aunque con 124.439 plazas disponibles, lo que representa un 1,03% más. La ocupación alcanzó el 59,53%. Además, los hoteles empleaban a 16.790 personas, cifra que creció un 5% interanual, y la tarifa media diaria se situó en 131,71 euros, un 0,72% más que hace un año.
Evolución en España
En el conjunto del país, la actividad hotelera mantuvo su dinamismo en julio, con un incremento del 1,8% en las pernoctaciones y una subida del 5% en los precios respecto al mismo mes de 2024.
La facturación media por habitación ocupada se elevó hasta los 146,5 euros, un 4,6% más interanual. En total, se registraron más de 44,6 millones de pernoctaciones, impulsadas sobre todo por los turistas internacionales, que aumentaron sus estancias en un 2,1%. Los residentes en España también elevaron sus pernoctaciones, aunque de forma más moderada, con un 1% más.
En el acumulado de enero a julio, las pernoctaciones crecieron un 0,7%, con un leve retroceso del 0,4% en el turismo nacional y un 1,2% de incremento en el internacional. Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de los viajeros españoles, mientras que Baleares, Cataluña y Canarias fueron los favoritos de los turistas extranjeros.
- El edificio creado por los arquitectos de Cibeles que pasa desapercibido y que pudo albergar la Asamblea de Madrid
- De Madrid a la capital de Estados Unidos: un estudio sostiene que Washington DC copió su diseño urbano de Aranjuez
- El sur de Madrid se convertirá en un nodo logístico con dos nuevos macroparques próximos a la A-4 y la A-42
- El quiosco de Madrid que un vecino ha resucitado vendiendo vinilos: 'Lo que más triunfa es el rock
- ¿Por qué se llama así el paseo de la Castellana? Historia, origen y significado de una de las avenidas más importantes de Madrid
- Este grupo de mayores construyó un edificio en un pueblo de Madrid para envejecer juntos y ahora les copian: su 'cohousing senior' queda 'fuera del mercado
- Los templos evangélicos superan a los católicos en Madrid ante el empuje de la población latinoamericana
- Restablecida la circulación en la Línea 5 de Metro de Madrid tras una avería que obligó a cerrar las estaciones de Quintana y Pueblo Nuevo