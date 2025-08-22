Qué hacer en Madrid esta semana: Tropical Fuck Storm, arte emergente, Natalia Millán, laberintos transversales...

Los laberintos transversales de Fernando Suárez Entre vigas oxidadas, muros desconchados y pasillos entre los que aún se respira la memoria industrial, La Neomudéjar acoge hasta el 7 de septiembre la exposición Laberintos transversales de las urbes imposibles del escultor Fernando Suárez Reguera. Un título que ya anticipa lo que encontrará el visitante: una serie de estructuras que evocan desde la especulación el diseño de las ciudades futuras, a medio camino entre la utopía y el imaginario postapocalíptico. El artista asturiano plantea así un viaje hacia escenarios en los que la tecnología y el poder moldean el destino colectivo a la vez que amenazan con destruir nuestro hábitat tal y como lo conocemos hoy día. Un mapa escultórico del colapso y la reconstrucción que funciona a su vez como una advertencia sobre lo que somos y sobre lo que podríamos llegar a ser. Lo vemos en piezas como Atasco global o La frontera de hierro, donde late con fuerza la idea de un mundo fragmentado, vigilado y sometido a férreas lógicas de control. Pero también asoma un resquicio luminoso en obras como Hombre raíces, una escultura que nos advierte de una posible reconexión con lo natural y, aunque sea desde la imaginación, de una reconciliación con el planeta que nos acoge.

Más información Cuándo: Hasta el 7 de septiembre Dónde: La Neomudéjar (C. Antonio Nebrija, s/n) Precio: General: 8 euros / Reducida: 6 euros Link: https://www.laneomudejar.com/laberintos-trasversales-de-las-urbes-imposibles-fernando-suarez/

La Neomudéjar acoge la exposición 'Laberintos transversales de las urbes imposibles' de Fernando Suárez Reguera. / CEDIDA

Emilio Pemjean y las casas fantasmas Explorar espacios desaparecidos que todavía resuenan en la memoria es la propuesta de No tan lejos, la exposición de Emilio Pemjean que transita entre la historia, la imaginación y esa dimensión hauntológica que recuerda que lo ausente, a menudo, sigue viviendo entre nosotros. Con esta premisa en el horizonte, la muestra, que puede verse hasta el 10 de septiembre en la Sala Miguel Fisac del COAM, reúne maquetas, fotografías y vídeos que reconstruyen atmósferas y espacios desaparecidos y que datan del periodo de entreguerras del siglo XX. Lugares borrados por el tiempo y el abandono que el arquitecto y artista madrileño transforma en espectros, en una serie de arquitecturas efímeras y difusas que recuperan su esplendor ante la mirada de los visitantes. El proyecto se inspira en las antiguas cartografías, aquellas que dejaban zonas en blanco, grises o sin definir, y que invitaban al viajero a completar con su imaginación los paisajes aún no explorados. Esa misma sensación de descubrimiento atraviesa la exposición: rumores, planos rescatados de archivos, imágenes antiguas descontextualizadas y relatos que devuelven fragmentos de un pasado no tan lejano.

Más información Cuándo: Hasta el 10 de septiembre Dónde: COAM (C. Hortaleza, 63) Precio: Entrada libre Link: https://www.coam.org/agenda-coam/photoespana-no-tan-lejos-emilio-pemjean

Una de las obras que conforman 'No tan lejos', la exposición de Emilio Pemjean. / CEDIDA

'El secreto de la tumba perdida' ¿Un plan fresquito, en familia y didáctico? Lo tenemos. El Museo Arqueológico Nacional propone una actividad a modo de aventura con la que viajar miles de años atrás, hasta el corazón del Antiguo Egipto. Hasta mediados de septiembre, los pasillos de la exposición temporal El Egipto de Eduard Toda se transforman en un escenario de enigmas y misterios con El secreto de la tumba perdida, un juego de pistas diseñado para familias con niños de entre 8 y 12 años. La propuesta -gratuita y disponible en el mostrador de información del museo- desafía a los pequeños exploradores a seguir el rastro de Edurad Toda i Güell, el diplomático, explorador y padre de la arqueología española que durante el siglo XIX trajo al país un valioso conjunto de antigüedades, fotografías y calcos del Egipto faraónico. Siguiendo sus huellas, los pequeños podrán descubrir un secreto que lleva siglos dormido en la tumba de Sennedjem, todo ello a través de pistas, jeroglíficos, objetos escondidos y enigmas por resolver, convirtiendo su visita al museo en un juego interactivo e inmersivo.

Más información Cuándo: Hasta el 14 de septiembre Dónde: Museo Arqueológico Nacional (C. Serrano, 13) Precio: Gratuito Link: https://www.man.es/man/exposicion/exposiciones-temporales/20250603-egipto-eduard-toda/20250701-juego-pistas-familias.html

Un detalle de la exposición que acoge el Museo Nacional de Antropología. / CEDIDA

Adelaida por Mercedes Hausmann y Jorge Salgado Adelaida Martínez-Corera fue una mujer adelantada a su tiempo. Viuda y madre de seis hijos, asumió sola la gestión de un edificio en Lavapiés, en un gesto insólito para una sociedad que, a finales del XIX y principios del XX, relegaba a las mujeres al espacio privado. Ahora, esta vida disidente que se desarrolló en su día sin muchos aspavientos se reconstruye a golpe de imágenes, documentos e invocaciones desde la práctica fotográfica y artística, gracias a un proyecto colaborativo de los fotógrafos y artistas visuales Jorge Salgado y Mer Hausmann, tataranieta de la protagonista de la exposición. La muestra se sustenta, por un lado, en el archivo fotográfico Hausmann, formado por retratos de carte de visite y gabinete que reflejan el universo burgués decimonónico y sus inevitables contradicciones y fisuras. Y por otro, en una serie de trabajos generados con inteligencia artificial que muestran escenas que nunca llegaron a ser registradas por la cámara y que devuelven dos siglos más tarde el gesto y la vida a una mujer que, como muchas otras silenciadas por la historia, desafió con valentía los códigos de su época.

Más información Cuándo: Hasta el 14 de septiembre Dónde: Museo del Romanticismo (C. San Mateo, 13) Precio: Entrada libre Link: https://www.cultura.gob.es/mromanticismo/programacion/exposiciones/actuales/2025-pheadelaida.html

Adelaida Martínez-Corera, en una fotografía de época. / CEDIDA

'Un Dios salvaje' El magistral texto de Yasmina Reza Un Dios Salvaje (Le Dieu du Carnage) aterriza en el Teatro Alcázar de Madrid en una versión de Jordi Galcerán, dirigida por Tamzin Townsend y protagonizada por Luis Merlo, Natalia Millán, Juanan Lumbreras y Clara Sanchis. Desde su estreno en Zúrich en 2006 y pasando por la aclamada adaptación cinematográfica de Roman Polanski, la obra sigue demostrando su capacidad para convertir un encuentro cotidiano en un auténtico laboratorio de humor y tensión. La historia arranca así: dos parejas se citan para resolver con aparente civismo un conflicto entre sus hijos: una trifulca de niños en un parque. Lo que empieza como una reunión educada y diplomática se transforma pronto en un enfrentamiento feroz, en el que cada personaje deja aflorar su “dios salvaje” interior. Con diálogos afilados y situaciones extremas, la obra atrapa, sorprende y hace reír, hasta que recordamos que, tras las carcajadas, la crueldad de lo cotidiano no siempre es tan divertida.

Más información Cuándo: Hasta junio Dónde: Teatro Alcázar (C. Alcalá, 20) Precio: Desde 16 euros Link: https://gruposmedia.com/teatro-alcazar/un-dios-salvaje/

Imagen promocional de 'Un Dios salvaje'. / CEDIDA

Tropical Fuck Storm El próximo miércoles la Sala Mon se convertirá en el centro de un seísmo sonoro con la visita de Tropical Fuck Storm, el cuarteto australiano que desde 2017 lleva estirando el pop a sus límites más caóticos. Tanto es así que la crítica especializada ha definido sus directos como un “apocalipsis sónico” y como “un cabaret del fin del mundo”. Liderados por Gareth Liddiard y Fiona Kitschin, los de Melbourne llegan a Madrid en plena gira de presentación de Fairyland Codex, su cuarto trabajo de estudio, publicado este verano por Fire Records -hogar de Black Lips o Lemonheads- y ya celebrado como uno de los discos clave del año. Lejos de la ortodoxia del indie pop, los australianos se mueven en un territorio fronterizo entre el funk, el punk, la psicodelia más abrasiva y el noise, un cóctel que convierte cada canción en un viaje de ácido a no se sabe muy bien dónde, pero placentero en cualquier caso. Construidas sobre bajos repetitivos, guitarras distorsionadas que se deshacen como metales fundidos y estructuras quebradas, las canciones de este nuevo trabajo nos conducen por senderos que recorrieron en su día grupos como The Fall o The Scientist, pero que Tropical Fuck Storm reimaginan a su manera, creando nuevos atajos y sumando capas de ruido, ironía y litros de energía.

Más información Cuándo: 27 de agosto Dónde: Sala Mon (C. Hilarión Eslava, 36) Precio: 18 euros Link: https://feverup.com/m/316816?utm_source=web&utm_medium=agenda&utm_campaign=TRO25&utm_content=madrid

Arte emergente y colectivo Las nuevas generaciones de artistas llevan tiempo explorando otras formas de encuentro, ya sea creando espacios donde el arte funciona como motor de innovación y cambio social o impulsando proyectos colaborativos que favorezcan sinergias fortuitas e inesperadas. Urdir: Convivencias se sitúa en esa línea, proponiendo un habitar común que favorece el apoyo mutuo y la circulación de ideas, recursos y experiencias. El proyecto, impulsado por la galería Río & Meñak y presentado este mes en Casa de Vacas, entiende la convivencia como una práctica de intercambio y de atención a lo cotidiano, reconociendo que muchas veces la creación solo cobra sentido cuando se alimenta desde distintos lugares. En esta muestra, observar es también un acto de cuidado, y al mismo tiempo un impulso que permite que lo pequeño se transforme en una gran experiencia compartida. La escritora Clarice Lispector se preguntaba: “Si miro la oscuridad con una lupa, ¿vería algo más que la oscuridad?”. Ese enigma inspira una propuesta que habita el umbral de lo indefinido, donde lo incipiente se abre paso para encontrar su forma. Participan en esta exposición colectiva Ángela Jiménez Durán, Hodei Herreros, Lara Ordóñez, Irene Molina, Nuria López Blanco, Adela Angulo Portugal, Caterina Miralles, Maï Diallo, Isabel Merchante, Lola Zoido, Andy Luego, Natalia López de la Oliva, Arta Delharte, Juan Couder y Alejandro Manzano.

Más información Cuándo: Hasta el 31 de agosto Dónde: Centro Cultural Casa de Vacas (P.º de Colombia, Retiro) Precio: Entrada libre Link: https://riomenaka.com/exposiciones/urdir-convivencias/