Madrid considera "un error" no haber debatido la declaración de Emergencia Nacional por los incendios

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera "un error" que el Gobierno central no haya convocado a los presidentes autonómicos para "discutir la declaración de Emergencia de Interés Nacional", lo que phabría permitido a la Administración central asumir la gestión de todos los medios y recursos disponibles contra los fuegos que están asolando media España en este fatídico mes de agosto.

Pese a que la Comunidad de Madrid lleva "desde el inicio de los grandes fuegos" enviando medios de apoyo a las comunidades afectadas, "coordinándose directamente con ellas", tal como respondió el Gobierno autonómico las dos peticiones de refuerzos realizadas por el Ministerio del Interior los pasados 15 y 17 de agosto, desde Sol consideran que "ha sido un error el no haber convocado a las reuniones del Cecod a los representantes de las comunidades autónomas para la coordinación nacional de medios y discutir la declaración de Emergencia de Interés Nacional".

Una petición que contrasta con la opción seguida por el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes de las comunidades del PP afectadas por los incendios, que descartaron declarar el nivel 3 de la emergencia alegando que no supondría ningún cambio en los medios desplegados;.

La presidenta madrileña aboga por una mayor coordinación nacional a nivel de emergencias. Ya propuso el pasado mes de diciembre, durante la Conferencia de Presidentes que se celebró en Santander, una serie de medidas de carácter nacional para reforzar y coordinar la respuesta ante catástrofes como la de la dana que arrasó Valencia o la de este verano.

Durante su intervención, la presidenta madrileña planteó la creación de una Secretaría de Estado de Emergencias “con refuerzo de los sistemas de prevención, mando y coordinación del Estado ante catástrofes de interés nacional”; así como la aprobación de una Ley de Coordinación de Servicios de Extinción de Incendios y Salvamentos, que permita emplear de forma más eficiente los alrededor de 22.000 bomberos disponibles en los más de 120 servicios de todo el país.

En su primera aparición pública tras el incendio de Tres Cantos, el jueves de la semana pasada, Ayuso afirmó que lo que procede en momentos como este es "poner todos los medios" a disposición de las regiones asoladas por el fuego, ya que frente a un incendio, "no existen fronteras", pues el patrimonio natural y los montes "son de todos". Y lo repitió al día siguiente, cuando aseguró que "nuestra responsabilidad ante estos incendios es poner a punto nuestros servicios de emergencia, que estén coordinados, que tengan los medios necesarios".

Ahondando en la cuestión, apenas dos días después la líder madrileña acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar "paralizado" viendo "cómo todo se quema" para después "buscar culpables". En vez de eso, "hace falta trabajar, sin ideología, todas las administraciones teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestro país", defendió Ayuso el domingo, antes de insistir en que "hace falta la mano de todos y no esperar a que los problemas ya se hayan extendido para después o buscar culpables o señalar a algunos presidentes autonómicos".