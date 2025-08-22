Madrid abraza una ligera subida de temperaturas con la llegada del fin de semana: pronóstico de la AEMET

Después de unos días en los que las temperaturas bajaron de forma drástica, Madrid comienza a recuperar valores más propios de la época del año que nos incumbe. Este viernes, los termómetros alcanzarán los treinta y tres grados y no bajarán de los diecisiete grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Será el cuarto día consecutivo sin avisos por altas temperaturas, que han acompañado a la región durante los últimos días. Destacarán los cielos despejados o poco nubosos y no se atisba riesgo de precipitaciones.

La estabilidad domina las temperaturas de la capital desde el inicio de la semana. No habrá demasiados cambios con respecto a las temperaturas de la jornada del jueves. La zona más demandada seguirá siendo La Sierra, lugar en el que poder disfrutar de unas temperaturas primaverales y donde conciliar el sueño no será tarea tan complicada como en la capital. Por otro lado, las autoridades siguen recomendando extremar precauciones durante estos días. En las últimas horas, varios incendios han azotado distintos puntos de la región.

Ascenso de temperaturas con la llegada del fin de semana

Este viernes marca el inicio de un ascenso que se prolongará hasta bien entrada la próxima semana. Será a partir del jueves cuando las temperaturas desciendan drásticamente. Mientras tanto, Madrid dispondrá de temperaturas propias de principios de verano que oscilarán entre los treinta y los treinta y cinco grados.

El protagonista de la semana ha sido el aire sahariano. Sin embargo, ya desaparece de forma casi definitiva después de llegar a la capital estos tres últimos días. Las autoridades competentes aún mantienen las recomendaciones de evitar hacer ejercicio al aire libre, mantener ventanas cerradas en la medida de lo posible, así como estar atentos a los grupos más vulnerables hasta que la situación esté controlada en su totalidad.