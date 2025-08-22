La discoteca de Madrid que se ha impuesto a Fabrik y lucha por ser la mejor del mundo: compiten 545 clubs de 73 países

Adora el reguetón y gasta 120 euros por noche. El turista extranjero que quema la noche de Madrid ronda los 25 años y lo tiene clarísimo: busca las mejores discotecas. Así se lo recoge el último estudio realizado por la Asociación de Empresarios del Ocio, donde la capital aparece como uno de sus destinos predilectos. 10 de ellas se disputan el noveno Golden Moon Award, el premio que la International Nightlife Association entrega cada año. De los 545 locales nominados entre 73 países, 100 llegarán a la final. Y sólo uno coronará la disputada lista The World’s 100 Best Clubs.

Fabrik, Fitz, Fortuny, Lab The Club, Nox, Opium, Shôko, Teatro Barceló, Kapital y Vandido compiten por arrebatar a HÏ, en Ibiza, el título que ha acaparado en las últimas cinco ediciones. La isla balear, precisamente, ha ganado todas las convocatorias salvo en 2016, cuando Las Vegas se impuso con Omnia. Siete de ocho. Las votaciones son públicas y y se mantendrán abiertas hasta el 31 de octubre a través de la web de la organización. Asimismo, un grupo de profesionales evaluará a los seleccionados, dando el 50% de la puntuación final.

Fabrik, en Humanes, es una de las catedrales de la electrónica en el país. / FABRIK

En esta ocasión, Madrid es el cuarto destino con mayor número de candidaturas de España: sólo le adelantan Ibiza (17), Barcelona (11) y Marbella (11), principales repetidores en cada convocatoria. De hecho, entre los cuatro acumulan el 60%. El resto se reparte entre 23 ciudades, entre las que destacan Lloret de Mar (4), Tenerife (4), Valencia (3) y Platja d’Aro (2). Los aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de emitir el veredicto son la programación artística, el sistema de reservas, la calidad acústica, el aislamiento sonoro, la calidad del servicio y la reputación en redes.

Kapital es una de las 10 discotecas madrileñas nominadas al Golden Moon Award. / KAPITAL

Por comunidades autónomas, Cataluña se lleva la palma: es la que tiene más posibilidades de alzarse con el galardón con 23 candidaturas. Bling Bling, Carpe Diem Lounge Club, Gatsby, Les Enfants Brillants y Razzmatazz son algunas de ellas. Según los datos emitidos por el Observatorio del Turismo en Barcelona, el ocio nocturno se ha vuelto en uno de sus grandes filones: el pasado julio, por ejemplo, el 38,4% de los visitantes salieron de fiesta durante su estancia. En la clasificación, le siguen Baleares (18) y Andalucía (15).

El templo de La Latina

Desde 2015, con la excepción de 2020 y 2021, por la pandemia, se ha celebrado este premio: en las ocho ediciones disputadas, sólo una discoteca madrileña se ha colado siempre entre las finalistas. Se trata de Fabrik, cuyo punto álgido lo alcanzó en 2017 con un puesto 18. Situada en Humanes, esta sala con aforo para 4.000 personas es una de las catedrales de la electrónica en el país. Cuenta con siete espacios que de distribuyen por 65.000 metros cuadrados, lo que la convierte en la mayor macrodiscoteca de la Comunidad.

Shôko tiene capacidad para 970 personas y atrae a los amantes del urbano de jueves a domingo. / SHÔKO

A lo largo del tiempo, Opium (2018), Kapital (2019, 2022, 2023 y 2024) y Fitz (2024) se han incorporado al top 100 de forma irregular. Sin embargo, el caso de Shôko es particular: desde su entrada hace tres años, es el local de Madrid con mejor puntuación, superando al hasta entonces favoritísimo Fabrik. Con una progresión positiva, ha ocupado las posiciones 33 (2022), 25 (2023) y 23 (2024). El templo de La Latina tiene capacidad para 970 personas y atrae a los amantes del urbano de jueves a domingo. Lleva 20 años haciéndolo, compaginándolo con conciertos de la talla de Julieta Venegas, Amaral y Medina Azahara. Puede que, este año, ya se verá, mejore aún más su marca.