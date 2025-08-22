La Comunidad insta a Tragsa a reunirse con los representantes de las Brigadas Forestales para avanzar en la resolución del conflicto

El consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y el presidente de la empresa pública estatal Tragsa, Jesús Casas, han mantenido este viernes una reunión para abordar la negociación de un nuevo convenio colectivo para los brigadistas forestales madrileños, cuya prestación del servicio está adjudicada a Tragsa. En ella, la Comunidad de Madrid ha solicitado a la empresa pública Tragsa la convocatoria de una reunión la próxima semana con los representantes de los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Además, representantes de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) harán entrega del plan de mejora de las bases e infraestructuras del que ya se informó a dichos representantes el pasado mes de julio.

Preguntado a su llegada a la reunión si traía alguna propuesta preparada, el presidente de Tragsa ha pedido "ser respetuosos con la consejería", para luego añadir que "nosotros (Tragsa) somos el instrumento", ha contestado a los medios de comunicación. Hasta ahora, tanto la Comunidad como Tragsa, adjudicataria del servicio desde 2022, se han atribuido mutuamente la competencia para negociar un nuevo convenio que sustituya al actual, firmado en 2008 y cuya no renovación, según los sindicatos, les ha supuesto a estos trabajadores una pérdida salarial de casi un 35% desde entonces.

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid se pusieron en huelga el pasado 15 de julio. / Juliana Leao

32 millones de euros

De esta forma, la Comunidad de Madrid continúa en la búsqueda de soluciones a su situación laboral, que el Ejecutivo autonómico reconoce como necesarias pero que no puede negociar, tal como ha indicado un informe solicitado para este fin a la Dirección General de Trabajo. Además, por parte de la Comunidad de Madrid se ha confirmado a Tragsa la decisión de continuar con el encargo e incrementar la partida presupuestaria en 4 millones de euros, ascendiendo a un total por encima de los 32 millones, tal como se informó el pasado 17 de julio.

Este encargo, que entrará en vigor en el año 2026 y contemplará las contrataciones del personal durante los 12 meses del año (que actualmente no supera los cuatro meses en el 40% de los casos), tiene como objetivo incrementar las actuaciones de prevención con un operativo más estable y profesionalizado. También se ha propuesto suprimir la categoría de peón para pasar a considerar a todos los efectivos como bomberos forestales en el marco de la Ley de Bomberos Forestales y establecer funciones que permitan la adecuación de una segunda actividad o no intervención directa para aquellos efectivos que bien por edad o merma física puedan desarrollar otras funciones. Por otra parte, la incorporación de mejoras para la preparación física y técnica.

El presidente de Tragsa, Jesús Casas, a su salida este viernes de la reunión con Carlos Novillo. / MARIO MORON

Reunión tripartita

Otra de las opciones que se han barajado en la reunión es ofrecer a estos trabajadores la posibilidad de su incorporación al convenio de la empresa pública Tragsa para las Brigadas de Refuerzo por Incendios Forestales que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica, “y que se ha publicado esta misma semana con muy buena valoración por parte de varios ministros del Gobierno de España”, han indicado fuentes de la Consejería. Esta posibilidad es perfectamente legal según establece el informe de la Dirección General de Trabajo, previo acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, y podrán incluir a todo el personal que realice labores de prevención y extinción de incendios forestales, permitiendo una homogeneidad en las condiciones de trabajo de los profesionales que realizan las mismas funciones.

Los Bomberos Forestales madrileños ya reclamaban esta semana una reunión tripartita entre el Gobierno regional, la estatal Tragsa y la representación legal de los trabajadores para llegar a "un acuerdo beneficioso para las tres partes". Los brigadistas, que estuvieron en huelga del 15 de julio al 15 de agosto, explicaban que sus condiciones están "reguladas por el Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid" y que "es responsabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, y Tragsa llegar a un acuerdo que modifique nuestras condiciones laborales y atienda nuestras demandas".

Según aseguraban los sindicatos, tanto la Comunidad como Tragsa "tienen competencias en las demandas del sector" sobre temporalidad, categoría profesional, centros de trabajo. El presupuesto del servicio "es competencia exclusiva" de la Comunidad, y la negociación de un nuevo convenio, de la empresa pública Tragsa. Dado que el Gobierno de España acordaba mejorar las condiciones laborales de los BRIF, dependientes del ministerio, ahora "es el turno de la Comunidad de Madrid y Tragsa de seguir este ejemplo y llegar a un acuerdo que mejore las condiciones laborales de los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid", piden los sindicatos.