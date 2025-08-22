Bonamara enciende la noche en Móstoles tras más de una década en marcha y marca tendencia en el ocio nocturno madrileño

Trece años no son cualquier cosa en la vida nocturna, y menos aún cuando se trata de un espacio ubicado en Móstoles que se ha ganado un lugar especial en el mapa de las noches madrileñas. Bonamara celebra su 13º aniversario, con Isabel Aaiún como artista invitada, y detrás de su éxito constante está Sandra Vian, su directora, quien ha sabido captar el pulso de los gustos nocturnos de los madrileños, ofreciendo música y ambiente que conectan con quienes buscan algo más que una simple salida.

Imagen de Isabel Aaiún en la fiesta de 13º aniversario de Bonamara. / Cedida

Pregunta. ¿Cómo definiría estos 13 años de Bonamara en la escena nocturna madrileña? ¿Cuál ha sido la clave para mantenerse vigente y popular durante tanto tiempo?

Respuesta. Han sido 13 años de evolución constante, pero también de fidelidad a una esencia: disfrutar del verano al aire libre, con buena música, un entorno cuidado y un ambiente donde todo el mundo se siente bienvenido. La clave ha estado en entender que Bonamara no es solo una terraza, es una experiencia. Hemos sabido escuchar al público, adaptarnos a las nuevas tendencias sin perder nuestra personalidad, y cuidar mucho los detalles. Desde la programación musical hasta la atención al cliente. Y, sobre todo, hay un equipo detrás que ha puesto alma y corazón desde el primer día.

P. ¿Qué significa para Bonamara celebrar más de una década de vida en un sector tan cambiante y competitivo?

R. Es un orgullo inmenso. Porque no hablamos solo de longevidad, sino de relevancia. Bonamara no es una moda pasajera: es un punto de encuentro que se ha ganado su lugar verano tras verano. Celebrar 13 años es celebrar la confianza de miles de personas que han vivido aquí momentos especiales. Es agradecer al equipo que lo hace posible y prepararse con ilusión para lo que viene. Porque si algo tenemos claro, es que un verano sin Bonamara no es verano.

P. ¿Qué cambios ha notado en el público y en las tendencias musicales desde su apertura? ¿Qué les diferencia de otras discotecas de moda en Madrid?

R. El público ha evolucionado mucho. Hoy en día, la gente busca vivir experiencias completas, no solo salir de fiesta. Valoran el ambiente, la estética del lugar, la música, pero también la atención, la seguridad y el confort. En cuanto a lo musical, ha habido una apertura increíble. El reguetón, la música latina, la electrónica, el flamenco… Todo convive. Y nosotros vamos leyendo esas corrientes constantemente. Lo que nos diferencia es que Bonamara tiene alma de verano: somos una terraza donde la noche fluye de forma natural, sin pretensiones, con un ambiente libre, inclusivo y sin agobios. Aquí se puede bailar, charlar, tomar algo tranquilo o celebrar a lo grande. Esa versatilidad es parte de nuestro éxito.

P. ¿Cómo ve el futuro de la vida nocturna en Madrid?

R. Lo veo con optimismo, pero también con responsabilidad. Madrid tiene una vida nocturna única, diversa y viva, pero necesita cuidarse: equilibrar la oferta con el descanso vecinal, apoyar al talento local y profesionalizar aún más el sector. El futuro va hacia propuestas más experienciales, sostenibles, y seguras. Espacios que ofrezcan algo más que música alta y copas. Por eso, Bonamara seguirá evolucionando hacia un modelo que combine diversión con conciencia: tanto estética como social y medioambiental.

P. ¿Cómo ha adaptado la discoteca a los nuevos gustos y estilos de vida de la juventud madrileña?

R. Nos hemos adaptado escuchando, observando y apostando por una programación versátil. Desde DJs que combinan lo nuevo con lo clásico, hasta eventos temáticos, colaboraciones con marcas y una imagen cuidada para redes sociales. También hemos renovado zonas, mejorado la experiencia del cliente desde la reserva hasta la atención en mesa, e incorporado opciones más personalizadas, como espacios para celebraciones privadas. Y sobre todo, mantenemos una actitud abierta: no nos cerramos a lo que viene, sino que lo abrazamos.