Abre el primer Starbucks dentro de un estadio de fútbol de Madrid: baristas expertos, mixología y café exclusivo

El Santiago Bernabéu va camino de convertirse en algo más que un estadio de fútbol. El conjunto blanco, en la lucha por convertir su feudo en epicentro del entretenimiento global, abre este viernes en su interior una tienda Starbucks que ofrece una propuesta innovadora. Más concretamente, el Starbucks Bernabéu se convertirá en el primero ubicado en los adentros de un estadio de fútbol en Europa y se convertirá automáticamente en el espacio más grande de la marca en España, por medio de una superficie de 900 metros cuadrados, repartidos en dos plantas que además cuentan con vistas al templo futbolístico.

Starbucks Bernabéu contará con productos y experiencias exclusivas que no estarán disponibles en ninguna otra tienda de la compañía. De esta forma, la tienda situada en el estadio del Real Madrid se convierte automáticamente en el proyecto más ambicioso de la marca en territorio español. Bajo el lema ‘Pasión por el café, pasión por Madrid’, la tienda insignia del Bernabéu pretende forjar un vínculo único entre la marca y la capital española.

Baristas de primer nivel

Starbucks desembarcó en nuestro país hace más de dos décadas, llegando a contar con más de 200 tiendas repartidas en 48 ciudades, generando una cultura e identidad propia por medio del café. En los últimos años, la marca ha aumentado sus ventas hasta alcanzar la cifra récord de 281 millones.

El nuevo establecimiento contará con 65 baristas de primer nivel. Starbucks destaca en su portal oficial la "excelencia en el servicio y la creación de espacios únicos para los amantes del café y de las experiencias únicas".

Apuesta por la mixología y la cultura del café

De esta forma, la nueva tienda ubicada en el feudo blanco ofrecerá un servicio premium a sus visitantes. Servirá como atracción a miles de turistas durante el año y conformará una sinergia sin precedentes con un templo del fútbol mundial.

La tienda contará con un espacio dedicado a la mixología y experiencias únicas relacionadas con el mundo del café, dirigidas todas ellas por coffe masters, una marca de baristas profesionales con delantal negro que han participado e numerosos campeonatos internacionales.

Este nuevo recinto dentro del Santiago Bernabéu forma parte de la propuesta Starbucks Reserve Roasteries, la línea más ‘premium’ de la marca, de la que solo se pueden encontrar seis alrededor del mundo (Seattle, Shanghai, Milán, Nueva York, Tokio y Chicago).

De esta forma, la ‘flagship’ madrileña pretende posicionarse como un punto de encuentro cultural y gastronómico en la capital, conformando un entorno en el que disfrutar de algo más que fútbol, debido a que cuenta ya con espacios como ‘Plaza Mahou’, así como restaurantes como ‘Puerta 57’, ‘Arzábal Bernabéu’ o ‘KO by 99 Sushi Bar'.