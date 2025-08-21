Las temperaturas se estabilizan y Madrid despide la masa de aire africano: pronóstico de la AEMET

Después de atravesar una ola de calor de gran magnitud, Madrid abraza una estabilidad meteorológica que ha llegado para quedarse. Este jueves, los termómetros alcanzarán los treintaiún grados y no bajarán de los diecisiete grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Será el tercer día consecutivo sin avisos por altas temperaturas, que han acompañado a la región durante los últimos días. Será un día con cielos despejados o poco nubosos y no se atisba riesgo de precipitaciones.

La estabilidad domina las temperaturas de la capital desde el inicio de la semana. No habrá demasiados cambios con respecto a las temperaturas de la jornada del miércoles. La zona más demandada seguirá siendo La Sierra, donde la llegada de unas temperaturas primaverales permiten una mayor oferta de actividades.

Un agosto más fresco de lo habitual

Después de varias semanas de calor incesante, las temperaturas vuelven a alcanzar valores normales. "Después de la última revisión EPS ECMWF, parece que tendremos temperaturas normales o incluso frescas en lo que queda de agosto en Madrid", advierte la AEMET de cara a los últimos días del mes de agosto.

Por otro lado, desaparece progresivamente la masa de aire africano que llegó a la capital durante los dos últimos días, afectando a la calidad del aire con polvo en suspensión. Las autoridades competentes aún mantienen las recomendaciones de evitar hacer ejercicio al aire libre, mantener ventanas cerradas en la medida de lo posible, estar atentos a los grupos más vulnerables y utilizar mascarillas en el exterior para personas con dificultades respiratorias, entre otras muchas medidas.