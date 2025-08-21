Cercanías Madrid suspende servicio en Sol y corta estas dos líneas clave en agosto: ¿cuándo volverán a estar abiertas?

Durante la mañana de este jueves, Cercanías Madrid ha informado en sus redes sociales que, por obras de mejora en la infraestructura, estará suspendido el servicio de las líneas C3 y C4 entre Atocha y Chamartín.

Como consecuencia, el túnel de Sol quedará sin servicio y la estación permanecerá cerrada. Las obras darán lugar entre el 19 de julio y el 30 de agosto, fechas en las que los trenes ya no prestarán su servicio habitual. Se restablecerá el curso habitual del transporte una vez hayan transcurrido las fechas.

El cierre de la línea 6 de Metro se adelanta

Además, los trabajos del arco oeste de la línea 6 se prevé que se prolonguen hasta el 12 de septiembre, siendo el fin completo de esta obra hasta el 31 de diciembre. El avance en las obras de este primer tramo, las cuales se encuentra al 90%, ha permitido adelantar los plazos para la segunda fase de una semana, al 6 de septiembre.

En esta segunda etapa se establecerá un plan de transporte alternativo para facilitar los desplazamientos con un servicio sustitutivo de autobuses gratuitos de la EMT. Esta renovación integral de la línea 6 de Metro, con 28 estaciones a lo largo de 23,5 kilómetros y una de las más empleadas con 430.000 viajeros diarios.