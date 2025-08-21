La ruta de senderismo más bonita de Madrid, según la revista Viajar: cascadas y rocas que bordean un increíble monasterio

En pleno verano son cientos los madrileños que buscan evadirse del ritmo frenético que envuelve a la gran ciudad. Antes de regresar a la rutina son muchos los que reclaman una escapada rural, en la que disfrutar de la gastronomía y las maravillas geológicas que adornan la región, al mismo tiempo que conectas con la naturaleza. Uno de los senderos más aclamados es la ruta de la Cascada del Purgatorio, ubicado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se trata de un plan alternativo que además no requiere un gran desembolso para su práctica.

Esta ruta se inicia desde el Monasterio de El Paular, en Rascafría, un enclave del siglo XIV. Una vez allí, este camino te guiará a través de frondosos bosques, siguiendo el curso del río Aguilón. El sendero, de aproximadamente 12 kilómetros ida y vuelta, tiene una dificultad moderada, ideal para todos los públicos.

Una cascada de cuento

El reclamo más importante de esta ruta se trata de la Cascada del Purgatorio. Consta de una impresionante caída de agua de dos niveles, que bien podría pasar por una de película. Su nombre se debe a las angostas paredes de piedra que rodean la cascada, creando así una especie de pasillo natural.

Las vistas de la cascada varían en función de la época del año que se visite. Tras la larga primavera cargada de lluvias se vislumbra un mayor caudal, pero en cualquier caso el espectáculo es total. Es recomendable portar un calzado adecuado, debido a que el tramo final del recorrido puede contar con una superficie algo resbaladiza.

Fotografía de archivo de la Sierra de Guadarrama. / JUANA BENET / EFE

El paraíso del senderismo

Esta ruta queda muy bien encuadrada, en plena Sierra de Guadarrama, rodeada de preciosos pueblos en los que pasar un fin de semana. Un ejemplo de ello es Rascafría, punto de partida de la ruta, es un pequeño pueblo con calles de piedra, casas rurales y una gastronomía tradicional espectacular en el que puedes hacer una parada. Otra opción a tener en cuenta es Buitrago de Lozoya, un pueblo medieval, en el que destaca su muralla junto al río. La plaza del pueblo es un gran reclamo para todos sus visitantes, plagada de bares y terrazas en las que pasar una buena tarde.

También se puede visitar Patones de Arriba, un pequeño pueblo con encanto por sus rocosas viviendas. Manzanares el Real es una excelente opción. Su castillo medieval, el mejor conservado de la Comunidad de Madrid, y su proximidad a La Pedriza lo posicionan como uno de los pueblos más visitados de la región.