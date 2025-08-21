El Rayo supera al Neman Grodno y se acerca a la Conference League

Este jueves, el Rayo Vallecano logró una victoria por 0-1 ante el Neman Grodno bielorruso en el primer partido de la última eliminatoria de acceso a la Conference League 2025/26. El encuentro se disputó en Szeged (Hungría) y fue resuelto a favor de los madrileños gracias a un gol de Álvaro García a mitad de la segunda parte.

Regreso a competición europea tras 25 años

Este duelo significó el regreso del Rayo Vallecano a la competición europea después de 25 años, con el objetivo de encarrilar su clasificación a la fase de liga, la cual podrían sellar la próxima semana en el partido de vuelta en Vallecas.

Ocasiones y dominio rayista

El equipo de Madrid tuvo varias oportunidades desde el inicio. Un zurdo lejano de Gerard Gumbau se fue desviado, y la defensa bielorrusa desbarató otras ocasiones. Tras el descanso, en una jornada marcada por intensas lluvias, el Rayo amplió su dominio y estuvo cerca de marcar en un córner en el 67’ que Isi Palazón asistió y Jozhua Vertrouwd remató, pero el balón salió por encima del larguero.

El gol de Álvaro García

En el minuto 76, Álvaro García realizó una excelente jugada individual por la banda izquierda y asistió a Pedro Díaz, cuyo remate fue rechazado por el portero rival. Sin embargo, la insistencia del Rayo tuvo su recompensa un minuto después, cuando Álvaro García aprovechó un pase largo para poner el 0-1 en el marcador. El delantero controló el balón en carrera, superó a un defensor y disparó con el pie derecho, con la suerte de que el portero bielorruso cometió un error al despejar el balón, que terminó entrando en la portería.

Última oportunidad del Neman Grodno

A pesar de la superioridad del Rayo, el Neman Grodno tuvo una oportunidad de empatar en el tiempo de descuento, cuando el central Ivan Sadovnichiy cabeceó un saque de esquina. Sin embargo, la buena intervención de Augusto Batalla evitó el gol y mantuvo la ventaja mínima para el Rayo Vallecano, que ahora deberá cerrar la eliminatoria en la vuelta en Vallecas.