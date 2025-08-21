Este pueblo de Madrid es ideal para refrescarte en verano: temperaturas por debajo de los 15 grados

El verano en Madrid es distinto. Si bien aquellos que viven al lado de la costa pueden aprovechar y escaparse a la playa más cercana que tengan, los madrileños se tiene que conformar con sus parques, museos y pantanos, pozas y ríos que se encuentren cerca de la capital.

Claro que el calor tampoco ayuda a la hora de querer explorar la ciudad. A menos que seas una persona madrugadora y no te importe salir con el primer rayo de luz de la mañana, lo más temprano que puedes dejar tu hogar para disfrutar del verano son pasadas las 20.00 horas.

Por suerte, hay rincones ocultos en Madrid en los que la temperatura baja considerablemente. Lo más seguro es que te tengas que hacer un viaje un poco más largo de lo normal, pero te aseguramos que vale la pena si quieres exprimir tus últimos días de verano al máximo.

¿Cuál es el pueblo más fresco de Madrid?

Si te has cansado de pasar calor y acudir a la piscina y a los mismos lugares de Madrid para refrescarte, a continuación te detallamos uno del que seguramente no habías oído hablar. Tiene las papeletas para convertirse en el remanso de paz de cualquier persona que lo visite.

En plena ola de calor, cuando la capital apenas consigue bajar de los 30 °C de madrugada, este pequeño oasis de Madrid registra un clima de 15 °C a las cinco de la mañana.

Hablamos de Rascafría, ubicada a más de 1.100 metros de altitud y rodeada por los bosques del valle alto del Lozoya. La pequeña localidad aprovecha su clima de montaña para ofrecer noches frescas incluso en los veranos más extremos, permitiendo a sus turistas la posibilidad de dormir con una manta en sus noches de verano.

Y es que esto no es un fenómeno nuevo: los municipios de alta montaña en la sierra norte suelen registrar mínimas muy por debajo de la media regional. Esto se debe gracias a su altitud, vegetación y carácter encajonado de sus valles.

La diferencia de más de 14 grados entre Rascafría y Madrid dibuja un mapa térmico desigual dentro de la región. Mientras en el centro y el sur las mínimas no bajan de los 25 °C durante estos días, en la sierra norte se duerme con manta ligera.