¿Por qué el barrio de La Latina se llama así? Este es el curioso origen de uno de los rincones más emblemáticos de Madrid

Madrid es una ciudad vibrante, tanto que, si estás de paso por ella, pensarás que te faltan días para visitarlo todo. Aburrirse es difícil si tenemos en cuenta todos los restaurantes a los que podemos acudir, todos los parques disponibles por explorar y las actividades culturales que ofrece.

Y es que hay opciones para todos, desde aquellos que buscan realizar planes tan tradicionales como dar un paseo por El Retiro, como para otros que prefieren encontrar un rincón secreto en Madrid.

Ahora, estamos de acuerdo que, por muchos planes que haya, siempre van a existir zonas de Madrid que merecen una visita casi que obligatoria. El Rastro, El Retiro, el Museo del Prado o el barrio de La Latina son rincones que no debes dejar de explorar en cada viaje que hagas a la capital. Siempre encontrarás algo nuevo en ellos.

Cuanto más tiempo pases en los lugares históricos de Madrid, más te empaparás de su origen, lo que pasó entre sus cimientos y las curiosidades y anécdotas que rodean el lugar.

Sí, es realmente divertido callejear por barrios como La Latina, pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en su origen? Tiene unas raíces dignas de conocer, por eso, te contamos cómo surgió y por qué se le bautizó con ese nombre.

¿De dónde viene el nombre del barrio de La Latina?

La Latina es la zona de Madrid que se encuentra en las inmediaciones de la estación de metro homónima. Forma parte del barrio de Palacio, uno de los que integran el distrito Centro de la ciudad.

Esta parte de la capital debe su nombre a Beatriz Galindo, humanista, profesora y amiga de Isabel la Católica. Nació en 1465 en Salamanca y recibió el apodo de La Latina por su dominio del latín, que impresionó al claustro de la universidad de su ciudad. Su gran cultura la llevó a ser consejera de la reina, quien la llamó a su corte cuando tenía 16 años.