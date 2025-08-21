Tras los pasos del "próximo Soho" madrileño, entre Usera y San Fermín: "Hay gente queriendo vender esa idea"

Los taxistas que esperan en la puerta de la cooperativa de la calle San Máximo, situada frente a la Avenida de Andalucía y a la altura del hospital Doce de Octubre de Madrid, han detectado movimiento en la zona, pero aún no saben muy bien de qué va.

"Algunas tardes esto se llena de Ubers y de gente muy bien vestida", dicen tres de ellos, que prefieren no dar su nombre. "Ha pasado varias veces en los últimos meses". Señalan al edificio de al lado, un enorme complejo de naves industriales en el que coches y furgonetas pueden subir hasta la última planta y descargar la mercancía en cada puerta. Se trata del Edificio 2000: fue construido en 1991 y tiene 46 locales de entre trescientos y mil metros cuadrados que alojan a distintas empresas y talleres. Técnicamente está en el distrito de Usera, en el barrio de San Fermín.

En el segundo piso está Juan Francisco Vergez, un joven galerista de arte que recientemente ha hablado de la "magia" del lugar en webs de información inmobiliaria.

"Cada planta tiene un montacargas y rampas para subir con el coche. Es muy conveniente a nivel industrial", cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Es viernes por la mañana y Vergez, argentino y residente desde hace cuatro años en la ciudad, bebe mate en su local. Sobre las paredes cuelgan los lienzos de Genti Korini, un artista albano al que expone desde el pasado 14 de septiembre.

"La galería tiene el concepto de ser un poquito más radical, un poquito más atrevida. A partir de ahí nace la idea de estar en un lugar tan bizarro como este. La gente no va a pasar caminando por aquí: la gente viene porque sabe que hay eventos divertidos, especiales y de ambiente disruptivo", dice. "Cuando organizo openings son a todo trapo, con 200 personas y un buen cóctel. No me divierte que venga el típico público del arte con su puntito de nariz parada. Es gente que viene a ser la nueva generación del arte contemporáneo".

Vergez habla del Edificio 2000 como un lugar casi sobrenatural, aunque en apariencia y por lo que se observa en el tablón de entrada, con un listado de todas las empresas presentes, no es mucho más que un sitio industrial. "Cada nave tiene una historia distinta: hay una 'startup', al lado una oficina de Prosegur...", dice. "Todo convive místicamente en el mismo espacio". En la primera planta hay hasta siete oficinas de la aseguradora Santa Lucía y en la cuarta un rótulo de Avalmadrid. Cultural, lo que se dice cultural, no se ve mucho: tan solo la distribuidora de la editorial Traficantes de Sueños, especializada en temas sociales y políticos, y los locales de ensayo Artesound.

Cuenta Vergez, sin embargo, que entre esas paredes ha nacido una interesante comunidad artística. Que todo empezó cuando él y la colección privada de ámbito internacional con la que colaboraba —el Espacio Tacuari, perteneciente a Juan y Patricia Vergez, que son sus padres— buscaron un espacio para instalarse en Madrid. Conocieron a la artista andaluza Cristina Lucas y supieron que tanto ella como su marido Fernando Sánchez tenían el estudio allí.

"Y de repente nos dimos cuenta de que había colecciones de arte privadas en el edificio de galerías importantes de Madrid", relata Vergez hijo. "A partir de ese momento, empezamos a ver naves en el edificio. El edificio es muy particular, no solo por las facilidades que dan los montacargas sino por toda la gente relacionada con el arte que hay". Durante el transcurso de la entrevista, aparece en la planta un repartidor con lo que parece un enorme cuadro embalado y Vergez recalca el encanto artístico del lugar. No da los nombres de los coleccionistas que guardan allí su arte, pero asegura que hay al menos dos y que aparecen en la lista VIP de visitas de la feria de arte contemporáneo ARCO.

"Alguien trata de vender esa idea"

Vergez ha declarado en entrevistas que "hay una proyección de que Usera sea el próximo Soho", un mensaje que reitera. "Carabanchel es el hotspot [punto caliente] de las galerías, pero Usera es lo que viene. Te puedo decir que hay un montón de gente del mundo del arte buscando activamente para comprar en este edificio".

Carabanchel —el distrito de al lado— es desde hace unos años un hervidero cultural. En el llamado Polígono ISO, unas pocas calles con naves industriales cercanas a la vía principal General Ricardos, se instalaron a partir de 2016 artistas atraídos por los precios baratos. De ahí a que la revista Time Out lo calificara como tercer barrio más cool del mundo pasaron siete años. Héctor García, un vecino consultado, cuenta que "artistas hay, pero el cambio n es mínimo. Hay una distorsión brutal entre lo que ves en el barrio y lo que se escribe sobre él".

"En Carabanchel lo que ha habido es mucha compra de locales comerciales e industriales porque estaban tirados", apunta el consultor inmobiliario Juan Porras. "Pero nada organizado ni, que yo haya visto, que haya creado un ambiente". Tanto el Polígono ISO como la Colonia del Tercio, una zona de casitas bajas cercana, han vivido un proceso de gentrificación que a su vez ha resignificado al barrio, tal y como explica el arquitecto Álvaro Ardura en su tesis sobre la gentrificación al sur del Manzanares.

La llegada de las clases creativas ha provocado "intentos de branding urbano, sea espontáneo como en la Colonia del Tercio ("Beverly Urgel") o inducido, como en en el Polígono ISO ("IED Design District", "Carabanchel Distrito Cultural", etc.). Ahora, son los artistas los que intentan desvincularse de la marca de "Soho" con la campaña "This is not Soho".

Porras, que ya había oído hablar del edificio de la calle San Máximo de Usera, cree que "suena a que alguien está tratando de vender esa idea".

El inmueble salió hace unos meses en la prensa generalista denominado como "Espacio Máximo". Concretamente, durante la celebración de Arco. Juan y Patricia Vergez organizaron visitas con medios junto a la marca Loewe Perfumes e invitando a actrices famosas, como Belén Cuesta y Macarena García. Los Vergez padres explicaron que uno de sus proyectos en España era "alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Cultura para fundar un centro cultural que albergue parte de su colección".

El edificio de San Máximo, en cualquier caso, no está en el meollo de lo que se identifica como Usera (lo que hay alrededor del metro del mismo nombre, que administrativamente son los barrios de Moscardó y Pradolongo). "Usera tiene características similares a Carabanchel", dice Porras. "Pero es más pequeña y tiene mayores barreras entre sus barrios, así que parece más heterogénea".

A nivel inmobiliario, Usera ha subido más que Carabanchel en el último año (un 15,7% según el índice de precios de Idealista, frente al 10,5% de Carabanchel). "Carabanchel siempre ha tenido una asociación siniestra por la prisión", continúa. "En Usera influye que hay un mercado paralelo, el de los chinos, que no es muy accesible".

El Ayuntamiento de Madrid viene impulsando el turismo en Usera a través de rutas gastronómicas y promocionándolo como el "Chinatown" de la ciudad. Vergez sigue soñando con que sea el próximo polo cultural. "Tiene un potencial muy fuerte".

[Este reportaje fue inicialmente publicado en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el 20 de octubre de 2024]