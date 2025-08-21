TRANSPORTE

Los Media Distancia Madrid-Extremadura llegarán y partirán de Leganés por obras en Atocha desde mañana y hasta el 24

Esta medida no afecta a los servicios de Larga Distancia, por lo que los trenes Alvia no se verán modificados

Un tren de Media Distancia en la estación de ferrocarril de Mérida en una imagen de archivo

Marina Armas

Desde mañana 22 y hasta el domingo 24 de agosto, los trenes de Media Distancia que conectan Madrid con Extremadura verán su recorrido modificado. Debido a obras de mejora en la estación de Atocha, estos trenes iniciarán y finalizarán su trayecto en la estación de Leganés. Los viajeros con salida o destino Atocha podrán desplazarse entre esta estación y la de Leganés usando su billete de tren en la línea C5 de Cercanías.

Esta modificación no afecta a los trenes de Larga Distancia como el Alvia Extremadura-Madrid, que seguirán operando con normalidad.

Las obras, a cargo de Adif, en la estación de Atocha buscan aumentar la capacidad del túnel de Sol y mejorar la fiabilidad de las líneas de Cercanías de Madrid.

Renfe informará sobre estos cambios a través de su página web y máquinas de autoventa. Al comprar tu billete online, se te indicará automáticamente el tramo que deberás cubrir con el servicio de Cercanías.

