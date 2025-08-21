TRANSPORTE
Los Media Distancia Madrid-Extremadura llegarán y partirán de Leganés por obras en Atocha desde mañana y hasta el 24
Esta medida no afecta a los servicios de Larga Distancia, por lo que los trenes Alvia no se verán modificados
Desde mañana 22 y hasta el domingo 24 de agosto, los trenes de Media Distancia que conectan Madrid con Extremadura verán su recorrido modificado. Debido a obras de mejora en la estación de Atocha, estos trenes iniciarán y finalizarán su trayecto en la estación de Leganés. Los viajeros con salida o destino Atocha podrán desplazarse entre esta estación y la de Leganés usando su billete de tren en la línea C5 de Cercanías.
Esta modificación no afecta a los trenes de Larga Distancia como el Alvia Extremadura-Madrid, que seguirán operando con normalidad.
Las obras, a cargo de Adif, en la estación de Atocha buscan aumentar la capacidad del túnel de Sol y mejorar la fiabilidad de las líneas de Cercanías de Madrid.
Renfe informará sobre estos cambios a través de su página web y máquinas de autoventa. Al comprar tu billete online, se te indicará automáticamente el tramo que deberás cubrir con el servicio de Cercanías.
