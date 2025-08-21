Lingotes de oro, un diamante y dos décimos premiados: los tesoros de la oficina de Objetos Perdidos de Madrid

A simple vista, por fuera parece una oficina pública cualquiera, con su cartel identificativa, el logo del Ayuntamiento y una discreta entrada. Sin embargo, en su interior, una vez superado el control de seguridad y el mostrador de atención a los ciudadanos, la Oficina Municipal de Objetos Perdidos de Madrid de Arganzuela esconde un gran almacén abarrotado de cajas, estantes y estanterías que se elevan a varios metros de altura repletas de artículos de todo tipo y condición.

Cada año miles y miles de objetos extraviados en las calles y transportes de la capital vienen a parar a este discreto, un lugar a medio camino entre almacén, registro y escaparate de la buena voluntad ciudadana, en el que conviven desde simples carteras olvidadas en un taxi hasta joyas valoradas en miles de euros. Un aparente caos en el que reina, en realidad, reina el más estricto orden. Cada objeto, grande o pequeño, de cuantioso valor o de poca importancia, se encuentra perfectamente identificado, catalogado y almacenado por los funcionarios a cargo del servicio.

Solo en lo que va de 2025, la oficina ha recibido más de 41.000 objetos (41.387, siendo precisos, una media de 229 cada día y cerca de 7.000 mensuales, para un total de 155.004 objetos bajo custodia municipal en estos momentos. También dinero: en estos seis primeros meses del año hasta 88.000 euros han sido entregados por ciudadanos que los encontraron y decidieron depositarlos, de los cuales 30.656,82 € han pasado ya a las arcas municipales tras concluir el periodo legal de custodia

“Me parece profundamente esperanzador que haya tantas personas que, cuando se encuentran algo, lo traen aquí”, subrayó la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, durante la visita a las instalaciones realizada este miércoles, como cada verano, para poner en valor “un servicio… desconocido para muchos madrileños, pero que nos permite poder encontrar esas cosas que a veces perdemos y nos hacen mucho disgusto”.

Estanterías repletas hasta el techo en el almacén de la Oficina. / EPE

Joyas, lingotes... y muchos cinturones

La variedad de objetos que llegan a la Oficina es casi tan amplia como puede concebir la imaginación. Muchos de ellos de gran valor. “Hace poco una señora encontró una joya valorada en 8.000 euros. Fue prudente: primero acudió a una joyería para comprobar su valor, luego denunció el hallazgo en la Policía y finalmente la trajo aquí. Si en dos años nadie la reclama, pasará a formar parte de su patrimonio”, explicó durante la visita el director general de Contratación y Servicios del Consistorio, Ángel Rodrigo Bravo.

Todavía mayor cuantía alcanzó un hallazgo de hace alrededor de tres años, cuando un ciudadano se encontró por la calle unos lingotes de oro valorados en 60.000 euros. Jamás fueron reclamados, por lo que la persona pudo quedarse con ellos. En otra ocasión, alguien entregó dos boletos de Lotería premiados cada uno con 1.500 euros y la Oficina gestionó que se paralizase el vencimiento del cobro, de forma que el hallador pudo ingresarlo.

En otros casos, el valor reside en la carga emocional, como el del libro viajero de una alumna del Centro Especial de Educación Ponce de León, perdido en la calle y devuelto gracias al empeño de los funcionarios, que identificaron el colegio a través de las fotos incluidas en el cuaderno. No obstante, más allá de las anécdotas, la cotidianeidad se impone en la Oficina de Objetos Perdidos. "Nos vienen cientos de cinturones todos los meses", apuntó el director General, olvidados con las prisas en las bandejas del aeropuerto. También material electrónico por doquier: "Tenemos muchísimo ordenadores, muchísimos altavoces, muchísimos móviles", señaló, y paraguas a tutiplén, entre muchos otros artículos del día a día que se pierden constantemente.

Objetos cerca de cumplir su ciclo en las instalaciones. / EPE

Un procedimiento reglado… y con premio para el hallador

Para poder gestionar todo ello, la oficina sigue un protocolo muy riguroso. Cada objeto que entra se escanea, se abre una ficha y comienza un seguimiento. El Código Civil establece un plazo de dos años: si el propietario lo reclama en ese tiempo y puede identificarlo, lo recupera; si no lo hace, pasa a ser del hallador - la persona que lo encontró y llevó a la Oficina- por derecho propio. Si tampoco lo recoge, se convierte en propiedad municipal.

El destino de estos últimos artículos varía. Muchos se donan a fundaciones y ONG con las que tiene convenio el Ayuntamiento: gafas graduadas para programas de salud visual en África, mochilas y material escolar para familias en situación de vulnerabilidad. Otros se derivan a otras áreas municipales, como libros para las bibliotecas o ropa para el SAMUR Social. El resto de los bienes con valor se destina a subastas públicas; mientras que aquellos a los que no se logra dar salida son destruidos.

"Tenemos un sistema dinámico de adquisición para sacar subastas" de todo aquello que no es reclamado ni derivado. Solo la última, celebrada en julio con 83 lotes de joyas, permitió recaudar 47.000 euros para las arcas municipales. En septiembre se celebrará otra de material electrónico y antes de final de año se subastarán otros enseres "que no son ni joyas ni aparatos electrónicos, pero que pueden tener cierto valor", detalló Rodrigo.

Gafas y cargadores, entre los objetos más frecuentemente extraviados. / EPE

Un servicio que pide más visibilidad

El gran reto de la oficina es que los madrileños conozcan su existencia. Y es que apenas un 8,8% de los objetos regresan a su propietario, en buena parte por desconocimiento. “Lo interesante sería que la gente sepa que muchas veces es bueno preguntar aquí. Atendemos a más de 7.000 personas al año”, señaló Hidalgo.

El Ayuntamiento recomienda utilizar el formulario online o el 010, que permiten saber en cuestión de horas si un objeto ha sido encontrado. Y recuerda un consejo práctico: incluir algún elemento identificativo en los objetos de valor, lo que facilita la devolución inmediata.

Mientras tanto, la oficina sigue acumulando historias de pérdidas y reencuentros que oscilan entre lo cotidiano y lo extraordinario. Como resume Rodrigo, “hay muchísimas anécdotas, pero lo que más nos importa es que detrás de cada objeto suele haber una persona que pensaba que jamás iba a volver a verlo, y aquí muchas veces lo consigue”.