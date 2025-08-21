HISPANIDAD 2025
Gloria Estefan, pregonera y una de las principales actuaciones de la Hispanidad 2025
La cantante cubanoestadounidense dará comienzo a la quinta edición del festival con el pregón y un concierto gratuito en Colón
Gloria Estefan será la encargada de dar el pistoletazo de salida a Hispanidad 2025 en Madrid. La Comunidad ha anunciado este jueves que la cantante cubanoestadounidense, que ya se sabía que sería uno de los platos fuertes de la celebración, será también la pregonera de las fiestas vinculadas al Día de la Hispanidad.
Además de dar el pregón, Estefan ofrecerá un concierto gratuito el domingo 5 de octubre en la Plaza de Colón, principal sede de los festejos. "Hola, amigos, soy Gloria Stefan invitándolos a que estén conmigo celebrando esta Hispanidad que compartimos el 5 de octubre en la Plaza Colón a la 1 de la tarde", afirma la cantante en un vídeo compartido por la Comunidad en sus redes sociales, antes de recordar que "traigan zapatos cómodos porque vamos a bailar".
Durante la presentación de la que será la quinta edición del festival promovido por el Ejecutivo regional, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, destacó que la artista simboliza el espíritu de Estados Unidos como "país de oportunidades", un "faro de libertad", ha añadido, que no debería apagarse nunca.
Más de 150 actividades y Argentina como país invitado
En este 2025, el festival tendrá como país invitado a Argentina. En total serán más de 150 actividades entre el 3 y el 12 de octubre. Al concierto de Gloria Estefan, el día 5 de octubre, se sumarán entre otros los del cubano Eliades Ochoa, el dominicano Henry Méndez, los bonaerenses Babasónicos, la banda colombiana Bomba Estéreo, la española María José Llergo o la dupla formada por Mocedades y Los Panchos. A espacios como la Puerta del Sol, la Plaza de España o el Puente del Rey se une este año la plaza de Colón, que sustituye a la Puerta de Alcalá como escenario, donde actuará Gloria Estefan.
Las celebraciones incluyen también danza, flamenco, folclore, gastronomía teatro y un ciclo de cine con películas basadas en obras del escritor peruano fallecido este año Mario Vargas Llosa. Además, como preludio, el 21 de septiembre tendrá lugar la carrera Madrid Corre por Madrid, edición Hispanidad, donde se destinará un euro de cada dorsal a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, según ha anunciado la presidenta madrileña.
