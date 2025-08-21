Cortes de tráfico en Madrid en el túnel del Paseo de la Chopera de Alcobendas: precaución durante estos días

El Ayuntamiento de Alcobendas está aprovechando el mes de agosto para realizar labores de mantenimiento en distintos puntos. Dentro de estas actuaciones, se va a realizar una obra en el túnel del Paseo de la Chopera, que provocará su corte al tráfico durante dos noches del mes de agosto.

La circulación se verá interrumpida el 21 y 22 de agosto, desde las 21:00 horas de la noche hasta las 06:00 de la mañana, precisamente las horas en las que el tráfico en esta carretera es menos pronunciado.

En concreto, se instalará una pasarela en altura para facilitar las tareas de mantenimiento en las letras gigantescas que dan la bienvenida a los conductores en esta importante entrada a la ciudad.

Por otro lado, este miércoles 20 y jueves 21 de agosto se va a cortar un carril en el túnel de Moscatelares para realizar tareas de mantenimiento en el mismo, aunque en principio no debería suponer molestias para los conductores.

El túnel del Paseo de la Chopera y la rotonda de La Menina situada justo encima, suponen uno de los principales accesos a la ciudad de Alcobendas. Durante los últimos días ya se ha podido ver a operarios realizando diversos trabajos en esta ubicación, aunque ahora se va a instalar una pasarela de mantenimiento, que afectará al tráfico rodado.