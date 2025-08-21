SECTOR AEROESPACIAL
De Madrid al cielo, literal: la Comunidad lanza un programa de impulso al sector aeroespacial
El Gobierno regional apoyará a 15 empresas madrileñas para desarrollar proyectos relacionados conesta industria
La Comunidad de Madrid ha lanzado un nuevo Programa de Aceleración y Escalado en el sector aeroespacial, destinado a apoyar a empresas y startups que desarrollen soluciones tecnológicas en un ámbito en el que la región concentra ya el 95% de la actividad nacional.
El anuncio se ha realizado en un lugar emblemático: el Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva, ubicado en la antigua estación de seguimiento de la NASA que en 1969 recibió la primera comunicación de Neil Armstrong tras el alunizaje del Apolo 11.
“¿Y qué mejor sitio?”, ha apuntado durante el acto el consejero de Digitalización, Migel López-Valverde, recordando que este enclave histórico fue clave en la exploración espacial y hoy vuelve a ser escenario de un proyecto de futuro.
En busca de 15 empresas madrileñas
Según ha explicado el consejero, el programa busca que 15 empresas madrileñas puedan definir, crear y escalar proyectos vinculados a la innovación aeroespacial. “Queremos que participen de ese 95% de la actividad aeroespacial que tenemos en la propia Comunidad. Nosotros ayudaremos a incubarlos, a acelerarlos y a escalarlos”, aseguró.
Las compañías seleccionadas recibirán mentorización individual (30 horas), formación práctica y estratégica, una hoja de ruta personalizada, acceso a instalaciones de testeo y oportunidades de networking con empresas tractoras e inversores.
La iniciativa se enmarca en el plan RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), el programa del Gobierno para el fomento de la transformación digital en todo el territorio, y contará con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El plazo para solicitar la participación en el programa estará abierto hasta el 1 de septiembre a través de la plataforma Retech Madrid.
