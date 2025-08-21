Cierra un emblemático hotel de lujo en Madrid: a la venta más de 10.000 muebles a precios rebajados

Durante estos últimos días de verano, Madrid dispone de una gran oportunidad para todos aquellos amantes de la decoración y el mobiliario para sus hogares o, simplemente, coleccionistas que andan en búsqueda de una joya del mercado. El emblemático Hotel ME Madrid Reina Victoria cierra sus puertas y liquida más de 10.000 muebles, accesorios y piezas de lujo procedentes de sus habitaciones y zonas comunes, disponibles para todos los públicos y muy por debajo de su valor original.

El hotel se encuentra ubicado en la plaza de Santa Ana, se diseñó en 1920 de la mano de Jesús Carrasco-Muñoz y Encina, inspirándose en el trabajo de Antonio Palacios. Durante décadas, ha sido concebido como el "hotel de los toreros", debido a que la mayoría de matadores se hospedaban y enfundaban su traje de luces en este recinto. En 2006, pasó a pertenecer a Meliá, una cadena de renombre en el mercado, pero tras una larga negociación, el Fondo Soberano de Abu Dhabi y Accor, la sexta mayor cadena hotelera del mundo, han comprado el inmueble recientemente.

Subasta de lujo en Madrid

El hotel permanecerá cerrado durante un año, al mismo tiempo será renovado en su interior. Este es el motivo por el que los dueños han decidido subastar todo su mobiliario, incluyendo desde habitaciones de diseño hasta zonas comunes o de restauración.

Para los más curiosos, se podrán encontrar sillones tipo Eames por 65 euros, cabeceros y camas con somier de 135 centímetros a 100 euros, lámparas inspiradas en el modelo Taraxacum por 40 euros y sofás chesterfield a precio reducido. También se pueden adquirir mesas, electrodomésticos como televisores y equipos de sonido e incluso piezas un tanto más exclusivas como un piano (550 euros). Los muebles se presentarán al público por medio de recreaciones de habitaciones dentro del propio hotel para mostrar a los compradores cómo pueden quedar en casa.

El Hotel Reina Victoria de Madrid subasta el mobiliario de su interior. / Ayuntamiento de Madrid.

La venta de productos se iniciará el próximo viernes 5 de septiembre en horario de 16:00 a 21:00 horas, y continuará durante el fin de semana (sábado y domingo 6 y 7 de septiembre), con horario ampliado de 10:00 a 20:30 horas. Todo ello se llevará a cabo en la propia calle del hotel, en Plaza de Santa Ana, 14.

Se recomienda a todos aquellos que tienen pensamiento de acudir que lo hagan lo más temprano posible. De esta forma, podrán evaluar con sus propios ojos los mejores artículos y anticiparse a comprar aquellos que pueden ser más codiciados. Los muebles de menor tamaño se podrán trasladar tras efectuar la compra, mientras que aquellos que tengan un mayor tamaño podrán recogerse los días 9 y 10 de septiembre, o bien solicitar el servicio de envío por medio de la empresa ECO-ONE para Madrid capital y alrededores.