Adiós a los lugares masificados para estos últimos días de verano: la playa idílica que se ha puesto de moda en Madrid

Madrid vive sus últimos días de verano. Durante estas semanas, los termómetros han marcado temperaturas de récord, en pleno aviso por alerta naranja, registrando hasta 40 grados en varios puntos de la región. Es por ello que muchos madrileños andan en búsqueda de aquellas zonas para refrescarse y combatir el calor. Entre tanto, emergen zonas de baño, idóneas para darse un chapuzón y pasar el día en una zona rural de la Comunidad de Madrid. A tan solo una hora en coche de la capital, destaca una playa perfecta para estos últimos días del mes de agosto.

A tan solo una hora de Madrid

En la Comunidad de Madrid existen cuatro zonas de baño censadas oficialmente. Esto quiere decir que la calidad del agua se controla periódicamente. La playa de Estremera, también conocida como la playa de Los Villares, es una de ellas. Se trata de una zona con entrada libre situada a 70 kilómetros de la capital. Este espacio, que destaca por las abundantes zonas de sombra que presenta, está rodeado de chopos, cuenta con merenderos, papeleras, área infantil, chiringuito, duchas y aseos. Asimismo, hablamos de una zona pet friendly.

Cómo llegar

La playa de Estremera se sitúa a tan solo 70 kilómetros del centro de Madrid. Por lo tanto, el trayecto en coche es de aproximadamente una hora. Desde la A-3, se debe tomar la salida 68 y coger la M-241 dirección a Estremera. Una vez allí, hay que cruzar el puente sobre el Río Tajo e ir por un camino de tierra que queda en el lado derecho. Al fondo, se sitúa la zona habilitada para el baño.

Con la llegada del calor, las zonas de baño en la Comunidad de Madrid se consolidan como una alternativa refrescante y cercana para miles de madrileños. Espacios como la playa de Estremera no solo ofrecen un respiro frente a las altas temperaturas, sino también un entorno natural ideal para el ocio y la desconexión.