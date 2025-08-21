Un acertante de 'La Bonoloto' gana más de 2,6 millones de euros en Getafe

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Getafe percibirá más de 2,6 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este miércoles, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 2.685.193,50 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de la localidad madrileña, situada en el centro comercial Artesón, en la avenida Arcas del Agua, 6 - L10.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 20 de agosto, ha estado formada por los números 19, 20, 22, 32, 33 y 44. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.934.106 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Archena (Murcia); en la número 26 de Valladolid; en la número 17 de Getafe (Madrid); en el Despacho Receptor número 90.235 de Fuentelapeña (Zamora); y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.