LOTERÍAS
Un acertante de 'La Bonoloto' gana más de 2,6 millones de euros en Getafe
El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de la localidad madrileña, situada en el centro comercial Artesón
EP
El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Getafe percibirá más de 2,6 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este miércoles, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el ganador recibirá un total de 2.685.193,50 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de la localidad madrileña, situada en el centro comercial Artesón, en la avenida Arcas del Agua, 6 - L10.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 20 de agosto, ha estado formada por los números 19, 20, 22, 32, 33 y 44. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.934.106 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Archena (Murcia); en la número 26 de Valladolid; en la número 17 de Getafe (Madrid); en el Despacho Receptor número 90.235 de Fuentelapeña (Zamora); y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
- El quiosco de Madrid que un vecino ha resucitado vendiendo vinilos: 'Lo que más triunfa es el rock
- Restablecida la circulación en la Línea 5 de Metro de Madrid tras una avería que obligó a cerrar las estaciones de Quintana y Pueblo Nuevo
- Los bomberos autorizan la reapertura del tráfico ferroviario en Toledo tras el incendio que interrumpió la conexión entre Madrid y Andalucía
- De Madrid a la capital de Estados Unidos: un estudio sostiene que Washington DC copió su diseño urbano de Aranjuez
- Un incendio en un descampado en Delicias provoca una gran columna de humo sobre Madrid
- El sur de Madrid se convertirá en un nodo logístico con dos nuevos macroparques próximos a la A-4 y la A-42
- Madrid, en alerta por altos niveles de contaminación tras los incendios: estas son las recomendaciones de las autoridades
- La Comunidad de Madrid pide reunirse con Tragsa sobre las demandas de brigadas forestales