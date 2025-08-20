VIAJAR
Dicen que es como estar en Versalles: así es el palacio con estilo 'Bridgerton' más bonito de Madrid, según la revista Viajar
Construido en el siglo XVIII y propiedad de una familia de la nobleza española, se ha convertido en un plan ideal para conocer la historia y el arte de la época
En pleno centro de Madrid se esconde una joya arquitectónica que habitualmente pasa desapercibida entre los miles de visitantes que recorren las calles de la ciudad a diario. Hablamos del Palacio de Fernán Núñez. Historia y aristocracia madrileña se esconden tras los muros de este palacio situado a tan solo unos minutos de la estación de Atocha. Alejado del estilo vanguardista y moderno, este palacio te hará sentir un auténtico 'Bridgerton', apellido que recaía sobre una familia de la nobleza británica.
Situado en la calle de Santa Isabel, este elegante edificio del siglo XIX ha sido testigo las intrigas de la alta sociedad de la época y la evolución de la ciudad. Hoy en día se postula como una de las opciones más interesantes para visitar en pleno centro de la capital. Además, se ha convertido en sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Una joya de la nobleza española
Se trata de un enclave construido a finales del siglo XVIII, fue residencia de la familia Fernán Núñez, he ahí su nombre. Se enfrentó a una remodelación en el siglo XIX y, desde entonces, conserva un aspecto similar. Al cruzar sus puertas, permite sumergirte en un mundo de lujo, donde cada estancia cuenta una historia. A su entrada puedes encontrar una inmensa barandilla de hierro, acompañada de lámparas de araña de Baccarat y mobiliario de época.
El principal atractivo del palacio es el Salón de Baile, lugar en el que los duques y marqueses celebraban opulentos banquetes y veladas inolvidables. Los espejos dorados, los techos decorados con pinturas al óleo y los candelabros que iluminaban las fiestas aún conservan el glamour que del siglo XIX. Sin embargo, actualmente pasa desapercibido para muchos madrileños. No figura como uno de los principales reclamos en las visitas a la capital.
¿Qué debes saber para planear tu visita a palacio?
Desde 1985, ha caído en manos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Esto permitió su conservación y apertura al público por medio de visitas guiadas a diario. Los visitantes, que disponen de hora y media para realizar la visita, tienen acceso a la biblioteca, el comedor o los jardines del palacio. Se ofrecen de lunes a viernes en grupos formados por mínimo siete personas y un máximo de 25 miembros, por medio de turnos de mañana y tarde.
Para todos aquellos que opten por una visita individual, existen dos visitas especiales al mes, pese a que requieran reserva previa y estén sujetas a disponibilidad. El precio por persona es de 10 euros, una cantidad asequible para vivir una experiencia de los más 'Bridgerton'.
