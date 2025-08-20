La sala de cine a precio 'low cost' que puedes alquilar en el corazón de Madrid, según la revista Viajar

Imagine llegar a una sala de cine y poder disfrutar de la sesión sin que nadie moleste o interrumpa. Difícil de creer, ¿verdad? Lo cierto es que una sala de cine en pleno centro de Madrid ofrece esta posibilidad. Todo ello desde un precio muy competitivo, lejos del resto de ofertas en esta modalidad, inaccesible para la gente de a pie. En la calle de las Cigarreras, en pleno centro de Madrid, hay una sala especializada en cine independiente, la Artistic Metropol. Este local ofrece una pequeña y acogedora sala de 67 butacas. Además, en el recibidor tiene a su disposición de un puesto de compra de palomitas y refrescos. En este enclave podrá disfrutar de las mejores ventajas para disfrutar de un auténtico plan de cine.

Para uso empresarial...

La sala está disponible para uso profesional y también a nivel particular. Es posible exhibir un trabajo propio con condiciones flexibles para cineastas. De esta forma, se puede celebrar un estreno un tanto más privado de una o dos horas por 100 o 200 euros o un festival o certamen de dos horas por entre 100 (de lunes a jueves) y 150 euros (de viernes a domingo). Para aquellos que quieran dar un paso más, cuenta con la posibilidad de proyectar un corto y publicitarlo en cartelera de cara al público por 50 euros y recibiendo el 50% de lo recaudado en taquilla. Esta estrategia ya ha sido tomada por grandes nombres como Carlota Pereda con 'Cerdita', nominada a los Goya 2023.

Entre tanto, el Artistic Metropol celebra la sesión Cortos Artistic, donde se exhiben y presentan al público varios cortometrajes. Se permite la invitación de hasta diez invitados por autor y con un coste de entre 20 y 30 euros. Para algunos cineastas más asentados, se organiza la sesión #CortosAutor, un homenaje personalizado a un director en la que se proyectan varios cortos y se añaden entrevistas del mismo. De lo recaudado en taquilla, el autor podrá llevarse el 50% si se alcanzan los 100 euros.

Un puñado de espectadores en una sala de cines. / Ferran Nadeu

...y también particular

La peculiaridad de este recinto, más allá de los precios asequibles, es que también ofrece la posibilidad de montar su propio cine privado y elegir la película, como si estuvieras en casa, pero con las ventajas que ofrece un cine. Cuenta con sesiones durante toda la semana: a las 12:00, a las 16:00, a las 18:00, a las 20:00 o a las 22:00 horas. En función de la cantidad de espectadores, los precios varían entre los 50 y 200 euros. Los fines de semana hay un mínimo de 20 espectadores. Como particularidad, se trata de un local pet friendly.

Si lo que deseas es celebrar un cumpleaños, también se ofrece esta posibilidad. Para amigos o familiares, disponen de una sala perfecta donde tienen cabida las personas de todas las edades, con posibilidad de visionar las últimas novedades o los clásicos más antiguos del cine, todo a gusto del consumidor. Ofrecen la posibilidad de tener palomitas y refrescos e incluso una tarta personalizada. El mínimo se establece en 10 asistentes y el máximo en 60. Esta sala te permite convertirte en el protagonista, al mismo que se fomenta la industria del cine, que no atraviesa el mejor de sus momentos.