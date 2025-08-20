CALIDAD AIRE MADRID
Ozono troposférico: qué es y por qué está afectando a la calidad del aire de Madrid
El tráfico, los procesos industriales y las condiciones meteorológicas son factores clave que contribuyen a la presencia del ozono troposférico
El clima en Madrid no da respiro a la población. Si bien parece que la ola de calor se disipa en la península y las temperaturas se van haciendo más frescas conforme entramos en el mes de septiembre, el aire que respiramos podría no ser del todo beneficioso para nosotros tras los últimos episodios de incendios en el país.
Ahora, el ozono troposférico se convierte en todo un desafío creciente para la calidad del aire. Comúnmente se le conoce como 'ozono malo' y se gesta a través de complejas reacciones fotoquímicas entre óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.
En ciudades como Madrid, esta dinámica empeora en los meses en lo que hace más calor. La exposición a este contaminante no solo implica una amenaza ambiental, sino también un riesgo para la salud pública, pues puede provocar irritación respiratoria, reducir la función pulmonar y aumentar dolencias como el asma.
¿Qué factores contribuyen a la presencia del ozono troposférico?
El tráfico, los procesos industriales y las condiciones meteorológicas son factores clave que contribuyen a la presencia de este 'ozono malo'. En ciudades como Madrid, la ciudadanía enfrenta mayores concentraciones --y riesgos-- de este debido a la alta emisión de precursores y la interacción de factores climáticos.
¿Por qué es nocivo el ozono troposférico?
El ozono troposférico es un contaminante secundario que se encuentra en la capa más baja de la atmósfera, la troposfera. A diferencia del ozono estratosférico, que tiene un papel crucial en la protección contra la radiación ultravioleta del sol, el ozono troposférico tiene efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Además, el ozono troposférico actúa como un gas de efecto invernadero de corta duración y contribuye al cambio climático.
¿Por qué afecta a la calidad del aire de Madrid?
Este contaminante representa una preocupación significativa en la calidad del aire de Madrid. Aunque sea crucial en la atmósfera superior para proteger la vida en la Tierra, su presencia en la capa más baja de la misma tiene efectos adversos para la salud humana, provocando, sobre todo, dificultades para respirar.
El ozono troposférico provoca irritación en las vías respiratorias, especialmente en grupos vulnerables. Según estudios epidemiológicos, la exposición prolongada a concentraciones altas se asocia con un aumento del riesgo de enfermedades crónicas, como el asma o la bronquitis. Además, puede agravar enfermedades cardiovasculares debido al estrés oxidativo que genera en el organismo.
