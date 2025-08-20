¿Por qué se llama así el Rastro? Este es el oscuro origen del mercadillo más famoso de Madrid

Madrid es sinónimo de planes. Aburrirse en la capital es difícil si tenemos en cuenta todos los restaurantes a los que podemos acudir, todos los parques disponibles por explorar y las actividades culturales que ofrece la ciudad.

Y es que hay opciones para todos, desde aquellos que buscan realizar planes tan tradicionales como dar un paseo por El Retiro, como para otros que prefieren encontrar un rincón secreto en Madrid.

Ahora, estamos de acuerdo que, dentro de los planes favoritos de cada persona, hay unos que unen tanto a los turistas como a los locales. Hay un must para todos aquellos que busquen hacer algo los domingos por la mañana: ir al Rastro.

Callejear por este mercadillo al aire libre en el madrileño barrio de Embajadores tiene algo mágico, y es que puedes encontrar gangas y disfrutar de un buen vermut prácticamente en cada paso que des.

Este rincón cuenta con años de historia y miles de anécdotas entre sus tenderos, pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en su origen? El Rastro de Madrid tiene unas raíces dignas de conocer, por eso, a continuación te contamos cómo surgió y por qué se le bautizó con ese nombre.

¿Por qué se llama así el Rastro de Madrid?

La existencia del Rastro está documentada alrededor del año 1740. Se dice que el comercio, el trapicheo y el intercambio de diferentes productos empezó a tener lugar siempre en la misma zona, uno de los barrios bajos del centro de Madrid, junto al primer matadero de la ciudad.

En dicha zona se comerciaba con carnes de diferentes animales, que se sacrificaban en el matadero cercano y se trasladaban a los puestos de mercado. La sangre de los animales muertos iba dejando un 'rastro' a su paso y todas las personas lo podían seguir hasta el lugar donde se ponía finalmente a la venta.

Desde entonces, el Rastro se llamaba así por el rastro de la sangre de los animales. Además, en este Mercadillo también se comercializaba con todo tipo de artículos además de comida, como artesanía de zapatos, ropa, artículos de segunda mano, prendas de piel o bolsas de cuero.

A día de hoy, el Rastro de Madrid sigue manteniendo su personalidad ecléctica, pero la parte de la venta de animales que llegaban degollados del matadero se ha quedado atrás.