La Oficina de Objetos Perdidos de Madrid recibe casi 42.000 artículos en el primer semestre de 2025

La Oficina de Objetos Perdidos de Madrid ha alcanzando un sobresaliente por su servicio, tras recibir en el primer semestre de este año 41.387 objetos, con una media de 229 diarios, y custodiando actualmente 155.004 bienes.

Durante su visita, acompañada por la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha destacado el "alto grado de satisfacción de los madrileños con la Oficina de Objetos Perdidos".

Entre los bienes que se custodian se encuentran desde llaves, gafas, ropa o móviles, hasta objetos más singulares como drones, un acordeón, aparatos ortopédicos, cañas de pescar o incluso billetes de lotería premiados.

La Oficina también ha gestionado dinero en metálico, con un total de 88.067,22 euros depositados en los primeros seis meses del año, de los cuales 30.656,82 euros han pasado definitivamente a las arcas municipales tras cumplirse los plazos legales de custodia.

Aeropuerto, Metro y buses

Según Hidalgo, los principales focos de extravíos son el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (56 %), Metro de Madrid (17,5 %) y los autobuses municipales (7,3 %), mientras que solo el 3,4 % de los objetos procede de hallazgos en la vía pública.

Los meses con mayor número de depósitos coinciden con periodos de vacaciones, especialmente enero y mayo.

Según ha recordado el Ayuntamiento, el servicio ofrece atención presencial y telemática, y los ciudadanos pueden recuperar sus pertenencias mediante cita previa, teléfono, correo electrónico o un formulario web.

Casi 4.000 objetos devueltos

En lo que va de año, se han devuelto 3.675 objetos, con una media de devolución del 8,88 % y una valoración de la atención presencial de 8,5 sobre 10, alcanzando un sobresaliente de 9,6 en amabilidad y trato del personal.

La delegada también ha informado de que los objetos que pasan a propiedad municipal se destinan primero a servicios y ONGs, y posteriormente a subastas.

En este sentido, en julio se cerró una subasta de joyas, relojes y otros objetos por casi 37.000 euros, y la primera subasta pública online de vehículos municipales retirados generó casi 600.000 euros.

Durante su visita, Hidalgo ha anunciado una segunda subasta de vehículos con cerca de 200 unidades para el último trimestre de 2025.