Por qué hay que obedecer a la policía: los títeres de Madrid que te harán replantearte la vida

No sólo hay títeres para niños. Detrás de estas marionetas se esconden historias que cualquiera puede extrapolar a su vida. Dan igual los años, aquí de lo que se trata es de empatizar con los debates que se plantean. Esta es la premisa de la que parte una vez más FIT Madriz, el festival que el Teatro de Títeres del Retiro organiza anualmente. En esta edición, que se celebra del 20 al 31 de agosto, la programación incluye 12 espectáculos creados para ambos públicos.

La inauguración corre a cargo de la multipremiada Hop Signor Puppet Theatre: Blue (miércoles 20) está protagonizada por las fuerzas del orden y es una invitación a conocer en profundidad sus cuerpos. "A menudo se reprocha a los policías las órdenes que tienen que obedecer y la forma en que las cumplen", dicen. Con su particular estilo, la compañía griega planteará las preguntas precisas para que los asistentes saquen sus conclusiones. Por su parte, Cristobita y el novio de la muerte (jueves 21) narra la historia de una marioneta en paro que se ve obligada a enrolarse en La Legión. Es una obra del colectivo andaluz Lobishome, un proyecto personal de Raúl García, estudioso de las tradiciones europeas del títere popular.

Un instante de 'Cristobita y el novio de la muerte'. / CEDIDA

Flor de Greguerías (viernes 22), de Luna Teatro Danza, es un espectáculo de objetos inspirado en el mundo poético y humorístico del escritor Ramón Gómez de la Serna. Su objetivo es crear un espacio de juego y encuentro entre los asistentes. La propuesta de Le Poisson Soluble también busca la interacción: Prise de Terre (sábado 23) mezcla lo visual y lo teatral con una historia que recupera los movimientos de los alfareros. Recomendable a partir de los seis años.

Una imagen de 'Resonancia'. / CEDIDA

Historia de una muñeca abandonada (domingo 24) plantea su particular discusión: un juguete roto es abandonado por una niña que lo tiene todo y es recogido por otra que, aunque no tiene nada, lo cuida con esmero. A través de este relato, escrito en verso, se invita a reflexionar sobre la importancia de valorar lo que tenemos y el poder de transformar aquello que parecía perdido. Teatro Silfo lleva más de 20 años ofreciendo espectáculos para un público infantil y familiar, dando una segunda oportunidad a objetos desechados y convirtiendo sus escenografías en obras de arte en movimiento.

Talleres formativos

Con un trasfondo similar se presenta Resonancia (lunes 25): el texto de La Tendía se pregunta a dónde van las palabras que un día partieron. Trata sobre la historia de un hijo que busca la voz de su padre, fallecido años atrás. A lo largo de 50 minutos, el protagonista viaja por los recuerdos de su familia, explorando el legado, la ausencia y la huella. Dirigida exclusivamente a un público adulto, la compañía aragonesa Arteria Producciones se atreve con Entrepieles (martes 26). Esta historia trata sobre una consulta inusual donde Justo, un aspirante a psicólogo, conocerá a sus nuevas pacientes: Fina y Celia.

El taller 'La mecánica del alma'. / CEDIDA

Asimismo, se han organizado tres talleres formativos para todas las personas interesadas en conocer de cerca el mundo de los títeres. Del 20 al 23 de agosto, Manuel Román impartirá Animación de muñecos para la cámara. El 25 y 26 de agosto, Alba Vergne, de la compañía Luna Teatro Danza, ofrecerá el seminario Objeto, cuerpo, materia. Una introducción al teatro físico y de objetos. Y, del 27 al 29 de agosto, Zero en conducta traerá La mecánica del alma, centrado en la técnica de manipulación y animación que utiliza la compañía.