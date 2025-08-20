La piscina natural más original de España está en medio de un bosque de Madrid: ¿la conoces?

Madrid tiene una cantidad enorme de planes que hacer en verano. La capital de España es el escenario ideal para probar diferentes restaurantes, descubrir rincones ocultos y visitar los museos que tiñen la ciudad.

Y es que Madrid tiene un hueco para todos los públicos: desde aquellos que prefieren hacer planes tradicionales como ir al Rastro como para esos que buscan encontrar un oasis de tranquilidad entre tanto bullicio.

Además, si pensamos en verano, lo que más nos apetecerá es encontrar una piscina buena, bonita y barata en la que refrescarnos sin tener que ir demasiado lejos.

Lo mejor de todo es que, si estás de visita por la capital, has de saber que podrás sumergirte en una de las piscinas más originales de España en tu paso por la ciudad, pues se encuentra a escasos kilómetros de Madrid.

¿Cuál es la piscina más bonita de Madrid?

A pocos kilómetros del bullicio de la capital y escondida en un bosque frondoso, se encuentra la piscina de Las Berceas, en el municipio de Cercedilla. Se trata de un auténtico paraíso natural, un regreso a la naturaleza y una oportunidad para desconectar del estrés urbano y reconectar con uno mismo.

La piscina de Las Berceas forma parte de la Dehesa de Cercedilla, un área recreativa ubicada en la Sierra de Guadarrama, a solo una hora en coche desde el centro de Madrid. Este enclave natural destaca por sus impresionantes paisajes montañosos y su rica biodiversidad. Las Berceas se sitúan específicamente en el Valle de la Fuenfría, un lugar conocido por sus rutas de senderismo y sus fuentes de agua fresca.

¿Cómo puedo llegar a Las Berceas?

El acceso a Las Berceas es sencillo, pero requiere cierta planificación, especialmente en temporada alta. El área recreativa tiene un límite de aforo para preservar la calidad de la experiencia y el entorno natural, por lo que es recomendable llegar temprano o incluso reservar con antelación si se planea una visita en fin de semana o en días festivos.

Los precios de entrada son asequibles y varían según la edad y la residencia. Los residentes de Cercedilla disfrutan de tarifas reducidas, mientras que los visitantes de fuera del municipio pagan una tarifa un poco más elevada.